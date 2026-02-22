Début de semaine en Algérie : vigilance météo « jaune » dans ces wilayas ce 22 février

Ce dimanche 22 février marque le début d’une nouvelle semaine. Comme souvent, les regards se tournent vers le ciel pour savoir à quoi s’attendre. Bonne nouvelle, la météo en Algérie s’annonce largement clémente sur la majorité du territoire, avec un soleil bien installé et des températures agréables.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment une ambiance ensoleillée sur la plupart des wilayas. Une configuration stable qui permettra d’entamer la semaine dans des conditions plutôt confortables, que ce soit pour les trajets domicile-travail, les activités commerciales ou les sorties familiales.

Au nord du pays, le soleil dominera sans partage tout au long de la journée. Le ciel restera dégagé sur les régions côtières comme dans les régions intérieures. Cette stabilité atmosphérique favorisera une luminosité généreuse et un temps sec.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 19 et 22 degrés sur le littoral. Une douceur appréciable en cette période de l’année, qui donnera presque un avant-goût de printemps. À l’intérieur des terres, le mercure affichera des valeurs comprises entre 16 et 22 degrés. L’écart restera donc modéré entre les différentes régions du nord.

Le vent soufflera toutefois avec une intensité notable. Les rafales pourront atteindre les 50 km/h par endroits. Sans perturber réellement la journée, ces vents soutenus rappelleront que la saison hivernale n’a pas encore dit son dernier mot.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir au sud du pays ?

Dans les régions sud, le soleil régnera également en maître. Le ciel restera clair sur l’ensemble du Sahara, offrant une atmosphère sèche et lumineuse.

Les températures grimperont davantage que dans le nord, avec des valeurs comprises entre 21 et 32 degrés. Cette amplitude thermique confirme le contraste habituel entre les différentes zones climatiques du pays. En journée, la chaleur s’installera confortablement, avant une baisse plus marquée en soirée.

Le vent se montrera un peu moins intense que dans le nord, avec des pointes pouvant atteindre 40 km/h. Dans certaines zones ouvertes, ces rafales risquent néanmoins de soulever du sable et de réduire ponctuellement la visibilité.

Vents forts et tempêtes de sable : vigilance jaune dans ces wilayas

Si la situation générale reste stable, certaines wilayas devront faire preuve de prudence. Les services météorologiques signalent des vents forts accompagnés de tempêtes de sable à In Salah, Adrar et Bordj Bou Arréridj.

Dans ces régions, les conditions météo pourraient compliquer les déplacements, notamment sur les axes routiers exposés. Les automobilistes gagneront à adapter leur conduite et à rester attentifs aux éventuelles baisses de visibilité.

En résumé, ce dimanche 22 février offrira un tableau météo globalement favorable sur l’ensemble du territoire national. Soleil dominant, températures agréables et vents modérés marqueront le début de semaine. Quelques foyers venteux dans le sud rappellent toutefois que la prudence reste de mise. Une journée lumineuse pour démarrer la semaine du bon pied.