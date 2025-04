Début de semaine en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce dimanche 27 avril ?

Une nouvelle semaine s’ouvre en Algérie, et avec elle, son lot de surprises météorologiques. Alors qu’avril s’apprête à tirer sa révérence pour céder la place à mai, il laisse derrière lui un mois marqué par des contrastes saisissants : fortes pluies, orages violents, et même, contre toute attente, le retour de la neige sur certaines hauteurs. Pourtant, quelques belles journées printanières ont également ponctué cette période agitée. Mais à quoi faut-il donc s’attendre pour ce dimanche 27 avril 2025 ? Faisons le point.

Selon les dernières prévisions de Météo Algérie, la journée dominicale offrira un visage mitigé selon les régions. Les habitants de l’ouest et du centre profiteront d’un ciel largement ensoleillé, propice aux sorties en plein air. En revanche, sur les régions de l’est, le temps s’annonce plus capricieux, alternant éclaircies et averses orageuses, principalement dans l’après-midi.

Côté températures, la douceur dominera sur le nord du pays. Les maximales varieront entre 22 et 29 degrés Celsius sur les régions côtières, et entre 21 et 28 degrés dans les régions intérieures. Un vent parfois soutenu soufflera sur plusieurs wilayas, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 50 km/h.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Dans le sud, le soleil régnera sans partage sur l’ensemble des régions sahariennes. Les températures y grimperont sensiblement, oscillant entre 29 et 43 degrés. Les vents du désert, eux aussi, se feront sentir, pouvant atteindre des pointes de 50 km/h par endroits.

Ainsi, ce début de semaine s’annonce plutôt agréable pour la majorité du pays, malgré quelques passages pluvieux localisés sur l’est. Une vigilance minimale reste toutefois de mise pour ceux qui envisagent des déplacements ou des activités en extérieur. Le mois de mai, souvent synonyme de renouveau, pointera bientôt le bout de son nez. Espérons qu’il apportera avec lui des conditions climatiques plus stables et pleinement printanières.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune pluies, orages et vents violents dans ces régions !

Dans son alerte, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune en raison de risques de pluies orageuses. Parmi les régions concernées figurent Souk-Ahras, Laghouat, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Khenchela et El Tarf. Les habitants de ces zones doivent se préparer à des averses parfois soutenues, accompagnées d’orages.

Mais ce n’est pas tout, car en plus de ces précipitations, l’ONM prévoit également des vents violents sur plusieurs wilayas. Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa, ainsi que Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt et El Oued, s’attendent à des bourrasques intenses.

Ces vents forts pourraient provoquer des réductions de visibilité sur les routes et compliquer la circulation. Face à ces conditions météorologiques instables, la prudence reste de mise. Il est aussi important de rester informés des mises à jour météorologiques régulières.