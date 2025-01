Début de semaine en Algérie : quelle météo prévoir pour ce dimanche 26 janvier ?

Les conditions hivernales annoncent leur retour en Algérie avec une dépression atmosphérique en provenance d’Europe de l’Ouest qui atteindra les régions Nord du pays dès mardi prochain. Ce dimanche, cependant, le temps restera globalement stable, agrémenté de quelques passages nuageux aussi bien au Nord qu’au Sud du pays.

Mardi matin, les régions de l’Ouest, comme Sidi Bel Abbès, Relizane, Chlef et Blida, seront les premières à ressentir l’arrivée de cette perturbation. De fortes pluies orageuses y sont attendues, marquant le début d’une dégradation notable du temps.

Dans l’après-midi, les précipitations s’intensifieront et gagneront les régions centrales, notamment Tizi Ouzou et Alger, avant de s’étendre vers 16 heures aux wilayas de Béjaïa, Skikda, Jijel, Annaba, ainsi qu’à celles de Médéa, Tiaret, Saïda et Djelfa.

Parallèlement, les reliefs du Nord enregistreront des chutes de neige sur des hauteurs situées à partir de 800 mètres. Les zones concernées incluent notamment Tizi Ouzou, Bouira, Tiaret, Saïda, Mecheria et Tlemcen.

Au Sud, le Nord du Sahara et les oasis ne seront pas épargnés. Des pluies affecteront Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, El Meghaier, Ouled Djellal, Biskra et El Oued, témoignant de l’ampleur de cette dépression atmosphérique.

Cette perturbation se renforcera progressivement et devrait persister jusqu’au 4 février, apportant des conditions pluvieuses, neigeuses et hivernales marquées sur plusieurs régions du pays. Il est important de suivre de près les prochains bulletins météorologiques et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions climatiques rigoureuses.

La tempête Ewen frappe l’Europe occidentale avec des conditions météorologiques extrêmes

Les dernières observations satellitaires du Centre météorologique régional arabe révèlent une immense tempête atlantique, baptisée Ewen, qui frappe de plein fouet l’Irlande et le Royaume-Uni. Cette dépression s’accompagne d’un vaste front atmosphérique s’étirant des pays scandinaves jusqu’au Portugal et à la France, provoquant de fortes pluies et d’importantes chutes de neige.

Actuellement, la tempête Ewen affecte sévèrement plusieurs pays d’Europe occidentale. Elle s’accompagne de vents violents et de précipitations intenses, y compris des chutes de neige inhabituelles sur les zones côtières du Sud-Ouest du continent.

Ces conditions météorologiques extrêmes augmentent les risques de torrents et d’inondations. Cette tempête représente la première d’une série prévue pour le reste du mois, annonçant un enchaînement de phénomènes perturbateurs sur l’océan Atlantique Nord et l’Europe.

Qu’est-ce que le « cyclone à la bombe » ?

Un phénomène météorologique rare, connu sous le nom de « cyclone à la bombe », est au centre de la tempête. Les experts du Centre météorologique arabe expliquent que ce phénomène résulte de l’effondrement rapide de la pression atmosphérique, qui peut chuter de 24 millibars en 24 heures.

Ce processus survient lorsqu’une masse d’air froid entre en contact avec une masse d’air chaud et humide. Bien que ces tempêtes ne possèdent pas de caractéristiques tropicales, leurs pressions atmosphériques atteignent des valeurs similaires à celles des cyclones tropicaux, rendant leur intensité remarquable.

Les cyclones à la bombe sont fréquents dans l’océan Atlantique Nord et contribuent à générer des tempêtes particulièrement puissantes. Dans le cas d’Ewen, les effets combinés des vents violents, des pluies torrentielles et des chutes de neige signifient que l’Europe occidentale devra faire face à des conditions météorologiques difficiles au cours des prochains jours.