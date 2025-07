Début de semaine en Algérie : quel temps faut-il prévoir ce dimanche 27 juillet ?

Une nouvelle semaine s’ouvre sous le signe d’un ciel plus calme, mais pas sans contrastes. Après un week-end marqué par une instabilité atmosphérique et des épisodes pluvieux, le temps semble vouloir se stabiliser. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce dimanche 27 juillet !

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un ciel globalement dégagé sur la majorité des régions du pays, offrant un répit bienvenu dans plusieurs wilayas. Cependant, la situation reste plus tendue dans le sud, où une vague de chaleur intense se profile à l’horizon.

Selon l’alerte de niveau 1 émise par Météo Algérie sur sa carte de vigilance, trois wilayas du Grand sud se retrouveront sous des températures extrêmes ce dimanche. Il s’agit d’In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Ces régions devront affronter une forte canicule, avec des pics qui risquent de dépasser largement les normales saisonnières. Les habitants sont appelés à redoubler de prudence, en particulier les personnes vulnérables, face aux risques liés à cette chaleur accablante.

Alerte météo en Algérie : orages et vents de sable prévus dans ces régions !

Mais la chaleur ne sera pas le seul phénomène marquant de la journée. Dans les mêmes régions, notamment à Bordj Badji Mokhtar et In Salah, un retour des orages reste possible. Une combinaison météo atypique, mais pas inédite dans le sud, où les remontées humides en altitude peuvent parfois déclencher des averses localisées, même sous un climat brûlant.

Parallèlement à cette situation, d’autres régions du sud seront confrontées à des vents de sable. Météo Algérie a ainsi placé plusieurs wilayas sous vigilance jaune pour ce phénomène : Béchar, El Meniaa, Ghardaïa, Ouargla et Touggourt. Ces vents, souvent accompagnés de poussière dense, risquent de réduire la visibilité sur les routes et de perturber les déplacements.

Dans l’ensemble, malgré une amélioration progressive des conditions météorologiques, ce dimanche conserve son lot d’intempéries dans plusieurs régions du pays. L’ONM recommande de suivre régulièrement les bulletins de vigilance et d’adopter les gestes de prévention face aux fortes chaleurs et aux vents de sable. Hydratation, limitation des activités physiques aux heures les plus chaudes… Autant de réflexes essentiels pour passer cette journée en toute sécurité.