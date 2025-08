Début de semaine en Algérie : pluies, orages et vague de chaleur en vue ce dimanche 3 août

En ce début de semaine, le temps s’annonce instable sur l’ensemble du territoire national. Tandis que des pluies parfois soutenues et des orages frapperont plusieurs régions, une nouvelle vague de chaleur viendra intensifier la situation dans d’autres wilayas. Voici le bulletin météo détaillé de la journée !

Selon les prévisions de Météo Algérie, ce dimanche 3 août sera placé sous le signe de la vigilance. Une alerte de niveau jaune a été émise en raison de chutes de pluies orageuses pouvant atteindre, voire dépasser, les 15 mm localement. Ce bulletin de vigilance concerne un large éventail de wilayas, allant du nord au Grand sud.

En effet, cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Ouargla, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Béni Abbès, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila et Tamanrasset.

Mais aussi, les wilayas Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Médéa, Adrar, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Blida et Béchar.

Bulletin météo de ce dimanche : retour de la canicule en ce début de semaine !

En outre, l’Office national de la météorologie (ONM) signale une vague de chaleur qui viendra affecter plusieurs régions ce même jour. Une alerte de niveau 1, visible sur la carte de vigilance de l’ONM, prévient d’une montée des températures dans plusieurs wilayas du centre et du sud.

Relizane et Chlef, dans le nord du pays, verront les températures grimper au-dessus des normales saisonnières. Au sud, la chaleur se fera également sentir à Tindouf, In Salah et Ouargla.

En résumé, ce dimanche, la météo jouera donc sur deux tableaux : humidité et orages d’un côté, chaleur intense de l’autre. Il est donc important de faire preuve de vigilance, suivre les consignes de sécurité en cas d’orages et à se protéger de la chaleur, en particulier les personnes âgées et les enfants.

Tsunami dans le Pacifique : séisme historique, volcan en éruption et évacuations massives

Un puissant séisme de magnitude 8,8 a frappé mercredi la péninsule du Kamtchatka, dans l’Extrême-Orient russe, déclenchant une vaste alerte au tsunami dans toute la région du Pacifique. L’onde de choc s’est rapidement propagée, provoquant des vagues atteignant jusqu’à 4 mètres de hauteur. Le tremblement de terre figure désormais parmi les six plus violents jamais enregistrés à l’échelle mondiale.

Sur place, les autorités ont décrété l’état d’urgence. L’éruption du volcan Klioutchevskoï, l’un des plus hauts sommets actifs au monde, a aggravé la situation. Des coulées de lave incandescentes ont dévalé ses pentes, accentuant la tension dans une région déjà éprouvée.

Au Japon, près de 2 millions de personnes ont évacué les zones côtières. Les vagues, qui ont frappé plusieurs zones du littoral, ont laissé derrière elles des dégâts notables, notamment sur les infrastructures maritimes. Le Chili a placé toute sa côte en alerte rouge, y compris l’île de Pâques, entraînant le déplacement de centaines de personnes, dont des détenus de cinq établissements pénitentiaires.

De Hawaï à l’Équateur, les pays riverains du Pacifique ont activé leurs dispositifs d’alerte. Des évacuations rapides ont permis d’éviter des pertes humaines à grande échelle. Même au Panama, les pêcheurs ont hissé leurs bateaux hors de l’eau par précaution.