Début de semaine en Algérie : canicule et orages au programme météo ce dimanche 31 août

Alors que nous nous apprêtons à tourner la page d’un mois d’août marqué par une succession de vagues de chaleur et quelques épisodes pluvieux parfois orageux, la météo de ce dimanche 31 août 2025 annonce un ciel globalement dégagé sur l’ensemble du territoire, avec quelques contrastes selon les régions.

Au nord du pays, le soleil brillera largement. Le ciel restera clair dans la majorité des wilayas, même si de légers passages nuageux pourraient concerner certaines régions du centre-ouest ainsi que l’extrême est du pays. Les habitants du sud profiteront, eux aussi, d’un temps radieux, dominé par un ciel limpide et un soleil éclatant tout au long de la journée.

Cependant, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance. Une alerte jaune « orages » concerne les wilayas de Tébessa, Khenchela, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où des développements orageux restent possibles dans l’après-midi et en soirée.

Par ailleurs, un temps particulièrement chaud est attendu sur deux wilayas côtières du nord. Les services de Météo Algérie ont placé Alger et Boumerdès en vigilance jaune « canicule », appelant la population à la prudence face aux températures élevées annoncées dans ces régions.

En résumé, cette dernière journée d’août s’annonce globalement ensoleillée sur le pays, mais avec des conditions météorologiques contrastées entre chaleur étouffante sur le littoral central et risques d’orages localisés à l’est et au sud du pays.

Automne 2025 : à quand le changement de saison ?

Le mois d’août s’achève et avec lui, l’été tire doucement sa révérence. Dans quelques heures seulement, septembre ouvrira la porte à l’automne, une saison attendue par ceux qui préfèrent les journées fraîches, les pluies et la douce transition vers l’hiver.

Sur le plan météorologique, l’automne débute le 1ᵉʳ septembre et s’étend jusqu’au 30 novembre dans l’hémisphère nord. Cette répartition en saisons fixes de trois mois, établie par les climatologues, facilite la comparaison des données d’une année sur l’autre. Elle permet ainsi de mieux analyser l’évolution des températures, des précipitations et des phénomènes météorologiques.

Mais si les météorologues fixent l’automne au 1ᵉʳ septembre, les astronomes, eux, se basent sur un autre repère, à savoir celui du mouvement de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de son axe. Le véritable début astronomique de l’automne correspond à l’équinoxe d’automne, qui survient chaque année autour du 22 ou 23 septembre.

À ce moment précis, le Soleil se trouve à la verticale de l’équateur et la durée du jour s’équilibre presque parfaitement avec celle de la nuit partout sur la planète. Ensuite, les nuits s’allongent progressivement dans l’hémisphère nord.

Selon les calculs astronomiques, l’équinoxe d’automne aura lieu le lundi 22 septembre 2025. À partir de ce moment, l’automne astronomique prendra officiellement place. D’ici là, il reste 26 jours avant ce basculement saisonnier.