Début de l’automne météorologique : quel temps fera-t-il en Algérie ce lundi 1ᵉʳ septembre ?

En ce lundi 1ᵉʳ septembre, l’Algérie accueille le mois de septembre, marquant ainsi le début de l’automne météorologique. Cette transition de saison n’apporte pas forcément un climat plus doux. Au contraire, les prévisions de Météo Algérie annoncent une journée marquée par des conditions contrastées entre fortes vagues sur les côtes, chaleur persistante dans certaines wilayas et orages localisés dans plusieurs régions du pays.

Les bulletins d’alerte émis par Météo Algérie préviennent d’une mer agitée avec des vagues pouvant atteindre jusqu’à deux mètres allant de direction nord-ouest à ouest dans plusieurs régions côtières du pays.

La première alerte, valable de 4h du matin à 22h, concerne les côtes de Marsa Ben M’hidi, Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem et Ténès. Dans ces zones, les vagues atteindront deux mètres avant de redescendre à 1,5 mètre en fin d’après-midi.

La deuxième alerte vise les régions de Ténès, Beni Haoua, Damous, Cherchell, Bousmaïl et Raïs Hamidou, avec des vagues estimées entre 1,5 et 2 mètres, de 9h à 22h.

Enfin, une troisième alerte couvre les côtes allant de Raïs Hamidou à Dellys, Tigzirt, Azeffoun et Tighremt, valable de 12h à 18h, où les vagues atteindront environ 1,5 mètre. Face à ces conditions maritimes, il est important de faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne les familles envisageant de se rendre en bord de mer.

Météo Algérie : que dit le bulletin météo de ce lundi ?

Dans les régions nord du pays, le ciel restera globalement dégagé à légèrement voilé. Toutefois, des passages nuageux plus denses se développeront sur les régions intérieures du centre-est et de l’est, accompagnés de pluies locales parfois orageuses.

Le sud du pays connaîtra des conditions plus instables. Le Sahara central et l’extrême sud enregistreront un ciel souvent couvert, avec des risques d’orages et d’averses. Dans les autres régions sahariennes, le soleil dominera et le ciel restera largement dégagé.

Météo Algérie a placé trois wilayas en vigilance jaune canicule, il s’agit de Béjaïa, Annaba et El Tarf, où la chaleur persistera ce lundi.

Par ailleurs, une vigilance jaune orages concerne un grand nombre de wilayas, parmi lesquelles figurent Souk-Ahras, In-Guezzam, Laghouat, Béjaïa, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, El-Bayadh, Jijel, Khenchela, El-Tarf, Adrar et Ouled Djellal.

Le 5 septembre 2025, jour férié à l’occasion du Mawlid Ennabawi

Le vendredi 5 septembre 2025, correspondant au 12 Rabie El Aouel 1447 de l’Hégire, sera un jour chômé et payé à travers tout le territoire national. Cette décision concerne l’ensemble des personnels des institutions et des administrations publiques, ainsi que ceux des établissements, offices et entreprises relevant des secteurs public et privé.

L’annonce a été faite ce dimanche dans un communiqué commun du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Conformément à la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, qui fixe la liste des fêtes légales en Algérie, le Mawlid Ennabawi demeure une journée officiellement reconnue comme fériée et rémunérée. Les salariés, qu’ils soient permanents, temporaires, ou rémunérés à l’heure et à la journée, bénéficieront donc de cette mesure.

Cependant, le communiqué souligne que les institutions, administrations, établissements et entreprises doivent veiller à garantir la continuité des services essentiels, notamment ceux organisés en mode de travail posté.