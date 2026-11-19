Cinq candidats à la présidentielle de 2027 ont débattu le 16 novembre dans un entrepôt des Restos du Cœur. Pouvoir d’achat et pauvreté ont dominé les échanges. La place des étrangers s’est pourtant invitée dans le débat, à travers le logement social, les aides et les associations.

Débat TF1-LCI du 16 novembre : cinq candidats face aux Restos du Cœur

TF1 et LCI ont organisé ce grand débat le lundi 16 novembre 2026, dans un entrepôt des Restos du Cœur. Amélie Carrouër et Gilles Bouleau animaient la soirée. Des bénévoles et des bénéficiaires de l’association interrogeaient directement les candidats.

Gabriel Attal (Renaissance), Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Bruno Retailleau (LR) ont participé. Édouard Philippe a décliné l’invitation. Le débat portait sur le pouvoir d’achat, la pauvreté, le logement et les retraites.

L’immigration ne figurait pas au programme officiel, et l’Algérie n’a pas été évoquée. La question des étrangers est pourtant revenue deux fois : sur le logement social, puis sur le financement des associations. L’intégrale du débat est disponible sur la chaîne YouTube de TF1 INFO et LCI.

Priorité aux Français dans le logement social : la proposition de Marine Le Pen

Face à un salarié qui peine à se loger, Marine Le Pen a défendu une « priorité d’accès aux Français » en HLM. « Ça ne veut pas dire une exclusivité, ça veut dire une priorité », a-t-elle précisé. Selon elle, les générations précédentes de Français ont financé ce parc de logements.

Sur le plateau, un contradicteur lui a objecté que les étrangers en règle paient aussi leurs impôts. Marine Le Pen a répondu que « l’immense majorité » des logements sociaux avaient été construits avant les vagues d’immigration. L’argument du financement reste donc au cœur de sa proposition.

La candidate du RN affirme que les étrangers occupent 15 à 16 % des logements sociaux, soit environ 860 000 logements. Elle assure ne pas vouloir les en expulser. La priorité s’appliquerait lorsque des logements se libèrent, au profit « des Français qui travaillent ».

Marine Le Pen a aussi tenu à préciser la cible de sa mesure. « Je ne vous parle pas d’immigrés, je vous parle d’étrangers », a-t-elle lancé. Sa proposition vise donc la nationalité : un Algérien devenu français, ou binational, relève de la catégorie des Français. Plus largement, elle estime que les Français doivent avoir une priorité d’accès à « un certain nombre d’aides ».

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Logement social et étrangers : les réponses d’Attal, Glucksmann et Retailleau

Gabriel Attal a répliqué avec l’exemple des hôpitaux. Selon lui, 10 % des soignants de l’hôpital public en Île-de-France sont des étrangers en situation régulière. « Vous faites une différence entre les Français et les étrangers », a-t-il lancé à Marine Le Pen. L’ancien Premier ministre veut fonder l’attribution des nouveaux logements sociaux sur le travail plutôt que sur la nationalité.

Raphaël Glucksmann a dénoncé « le tri » proposé par la candidate du RN, y compris pour des étrangers parents d’enfants français. Il lui a aussi reproché de vouloir supprimer la loi SRU, qui impose un quota de logements sociaux aux communes. Il y voit une « politique de ségrégation spatiale ».

Bruno Retailleau a, lui, défendu une « priorité au travail » dans l’accès au logement social. Il cite les infirmières et les policiers qui peinent à se loger dans les grandes métropoles. Le candidat LR a résumé sa ligne sociale par une formule : « Oui à la solidarité, non à l’assistanat. »

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Associations d’aide aux migrants : la bataille des subventions

Le deuxième échange a porté sur le financement des associations. Gabriel Attal reproche à Marine Le Pen de prévoir 3,7 milliards d’euros d’économies sur le secteur associatif d’ici 2031. Selon lui, les associations d’aide aux migrants, d’intégration et de droits de l’homme pèsent environ 1 milliard d’euros. Il lui a demandé où elle trouverait le reste.

Marine Le Pen veut cesser de subventionner les associations « politisées » et celles qui appellent à « violer la loi ». Pressée de donner un exemple, elle a visé la Ligue des droits de l’homme, un « ramassis de gauchistes » selon elle. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu que les droits de l’homme sont « un sujet politique ».

Raphaël Glucksmann a contesté ce critère de neutralité. Selon lui, un gouvernement pourrait couper les subventions des associations qui contestent des « lois xénophobes ». Il a défendu « l’accueil universel » : on ne demande pas ses papiers à quelqu’un qui vient manger ou dormir.

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La candidate du RN a toutefois rassuré les associations humanitaires. Qu’elles refusent de demander la nationalité des personnes aidées « ne pose aucune difficulté », a-t-elle affirmé. Elle a cité les Restos du Cœur en exemple de neutralité.

Jean-Luc Mélenchon a, de son côté, critiqué les conditions déjà imposées aux associations pour obtenir des fonds publics. Il vise notamment le contrat qu’elles doivent signer pour être reconnues comme « républicaines ». Selon lui, certaines associations perdent déjà des subventions pour des contenus jugés trop politisés, par exemple sur l’écologie.

Aides sociales et retraites : indexation, « année blanche » et allocation universelle

Les aides sociales ont aussi divisé les candidats, cette fois sans référence à la nationalité. Gabriel Attal assume une « année blanche », c’est-à-dire un gel des dépenses de l’État et des dépenses sociales. Il veut ainsi financer sa « priorité au travail », avec 270 euros net de plus par mois pour les salariés.

L’ancien Premier ministre prévient que toutes les prestations sociales ne seront pas revalorisées. Il promet en revanche d’indexer les toutes petites retraites sur l’inflation. Il veut aussi augmenter l’aide sociale à l’enfance, qui accueille selon lui 300 000 enfants en foyer.

Marine Le Pen s’oppose frontalement à cette « année blanche ». Elle réclame l’indexation systématique des retraites, des minima sociaux et des aides sociales sur l’inflation. Sans cette indexation, les aides « baissent » en pouvoir d’achat, a-t-elle expliqué.

Jean-Luc Mélenchon défend une allocation d’autonomie pour tous les jeunes de plus de 18 ans. Gabriel Attal lui a reproché de vouloir garantir l’équivalent du SMIC à la retraite, qu’on ait travaillé ou non. Le candidat insoumis a répondu que « tout le monde doit avoir les moyens de vivre dignement ».

Ces débats concernent aussi les Algériens de France, qu’ils soient retraités ou allocataires. L’indexation des pensions et des minima sociaux pèse directement sur leur pouvoir d’achat. Notre article sur l’ASPA versée aux retraités algériens détaille par ailleurs les règles de ce minimum vieillesse.

En conclusion, Gabriel Attal a résumé l’opposition entre deux projets. D’un côté, selon lui, certains promettent tout. De l’autre, certains estiment que « les Français qui vont mal iront mieux si on s’en prend aux étrangers ».

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