De violents orages d’été frappent l’Algérie : êtes-vous dans les 27 wilayas en alerte ?

L’été algérien confirme son caractère imprévisible. Pour ce mardi 16 juin 2026, l’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché une alerte de vigilance jaune de niveau 1 couvrant une large portion du territoire national. Au programme : des perturbations pluvio-orageuses parfois intenses, de la grêle par endroits, et un thermomètre qui flirtera avec les 47 °C dans le Grand Sud. La prudence s’impose à des millions de citoyens, du nord du pays jusqu’aux confins du Sahara.

Vigilance jaune pluies : neuf wilayas directement ciblées

Neuf wilayas sont placées sous alerte pluies pour cette journée du 16 juin. Évaluées comme les zones les plus exposées aux cumuls de précipitations, elles concentrent l’essentiel du risque pluviométrique : Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat et Ghardaïa.

Ces régions, situées principalement sur les Hauts Plateaux et les franges présahariennes, sont régulièrement frappées par ce type d’épisode en début d’été. L’instabilité atmosphérique y est amplifiée par le contraste thermique entre les masses d’air chaud du désert et les perturbations venues du nord.

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Un arc orageux de 27 wilayas, du Tell au Hoggar

L’alerte aux foyers orageux est nettement plus étendue. Pas moins de 27 wilayas se retrouvent sous vigilance jaune pour risque d’activité électrique intense. La liste s’étire de l’Est algérien jusqu’aux frontières les plus reculées du pays.

Sont concernées : Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, El M’ghair, Ouled Djellal, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Ouargla, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès, El Meniaa, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Adrar. Un couloir orageux d’une ampleur remarquable, qui englobe à la fois les hauts plateaux de l’Ouest, le Nord-Sahara et l’extrême Sud.

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Ce que Météo Algérie prévoit pour le Nord et le Sahara

Un après-midi orageux sur les régions nord

Sur le littoral et dans les régions septentrionales, la matinée s’annonce relativement calme, avec un ciel oscillant entre dégagé et partiellement voilé. La donne change à partir de l’après-midi. Des cellules orageuses isolées se formeront progressivement sur les régions intérieures, les Hauts Plateaux ainsi que le massif des Aurès, avant de gagner les côtes occidentales en fin de soirée.

Météo Algérie précise que ces précipitations pourront être « localement assez soutenues », avec un risque de chutes de grêle sur les Hauts Plateaux du Centre et la région des Aurès. Un phénomène à ne pas prendre à la légère, notamment pour les automobilistes et les agriculteurs de ces zones.

Des orages d’été attendus jusqu’au cœur du Sahara

Au sud, le ciel restera globalement dégagé à partiellement nuageux. Cependant, des foyers orageux estivaux se développeront sur le Sud-Ouest, l’extrême Sud, le Sahara central, le Nord-Sahara, les Oasis et le massif Hoggar-Tassili. Des averses locales y sont attendues, parfois accompagnées de grêle sur les régions du Nord-Sahara et des Oasis.

Ces orages sahariens, bien que brefs, peuvent se révéler redoutables. Sur des sols imperméables et des oueds à sec, une pluie intense suffit à provoquer des crues éclair en quelques minutes. Les habitants des zones concernées sont invités à éviter les lits d’oueds et à ne pas s’aventurer sur les pistes isolées.

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Températures maximales attendues

Le thermomètre affichera des valeurs contrastées entre le littoral, l’intérieur et le Grand Sud :