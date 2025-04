De Tizi Ouzou à Harvard : le parcours inspirant de Malika Aid-Boudries, chercheuse algérienne

Originaire d’Algérie, Malika Aid-Boudries est aujourd’hui une figure montante de la recherche scientifique internationale. Son parcours exceptionnel, marqué par la détermination, le travail acharné et une passion inébranlable pour la science, inspire une nouvelle génération de jeunes chercheurs, notamment en Afrique du Nord.

De Tizi Ouzou à Harvard, une trajectoire d’élite

Tout a commencé à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, où Malika a poursuivi des études en biologie. Déjà à cette époque, elle se distinguait par sa rigueur et son goût prononcé pour la recherche fondamentale. Animée par le désir de repousser les frontières de la connaissance, elle décide de quitter l’Algérie après l’obtention de son diplôme pour poursuivre ses études à l’étranger.

À LIRE AUSSI : La chercheuse algérienne Amina Chahtou s’illustre au Japon en décrochant un certificat de la JICA

Son premier arrêt se fait au Canada, où elle intègre un programme de master en biotechnologie. Elle y découvre la bio-informatique, une discipline qui combine la biologie, les mathématiques et l’informatique, et qui jouera un rôle central dans la suite de sa carrière. Après plusieurs années de recherche intensive, elle s’envole pour les États-Unis afin d’intégrer un programme de doctorat en génétique moléculaire.

Vaccins, génétique, bio-informatique : Malika Aid-Boudries en première ligne

C’est à l’université de Harvard, l’une des plus prestigieuses au monde, que Malika trouve enfin le cadre idéal pour développer tout son potentiel. Elle y mène aujourd’hui des recherches de pointe en génétique et en bio-informatique, contribuant notamment à des projets liés au développement de vaccins contre des maladies émergentes. Son travail a été salué dans plusieurs publications scientifiques internationales, et elle collabore avec des équipes de chercheurs du monde entier.

À LIRE AUSSI : Deux chercheuses algériennes révolutionnent la médecine et l’environnement avec leurs inventions

Au-delà de ses compétences scientifiques, Malika Aid-Boudries est aussi connue pour son engagement en faveur du partage des savoirs. Elle intervient régulièrement dans des conférences, et participe à des programmes de mentorat visant à encourager les jeunes, notamment les femmes, à s’orienter vers les carrières scientifiques.

Son parcours témoigne non seulement du talent algérien, mais aussi de la place grandissante des chercheurs du Sud dans les grandes avancées scientifiques mondiales. « Rien n’est impossible quand on croit en sa passion et qu’on travaille avec rigueur », aime-t-elle rappeler aux étudiants qu’elle rencontre.

Malika Aid-Boudries incarne l’espoir d’une science ouverte, inclusive, et profondément humaine. De Tizi Ouzou à Harvard, son parcours est un message d’encouragement pour tous ceux qui rêvent de contribuer à un monde meilleur grâce à la recherche.