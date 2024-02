L’écrivain et metteur en scène de renom, Mohammed Charchal , a annoncé la résolution de sa crise professionnelle après l’intervention des autorités en réponse à ses revendications.

En effet, le dramaturge du célèbre sitcom Djemai Family avait déclaré être contraint de travailler comme chauffeur de taxi pour subvenir à ses besoins en raison de ses conditions sociales et du manque d’opportunités de production d’œuvres théâtrales.

Sur Facebook, Charchal a révélé qu’il avait réglé sa situation, “après un geste généreux et une réponse rapide de Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts”, ajoutant que “le succès de mon projet fait partie des succès du théâtre algérien, et que son but est d’honorer mon pays avant tout”.

En outre, Charchal a exprimé sa gratitude envers la ministre et tous ceux qui l’ont soutenu dans cette épreuve, soulignant que son succès est indissociable de celui du théâtre algérien et que son ambition première est de représenter dignement son pays.

Il est important de noter qu’une première tentative de résolution de la situation en janvier 2024 s’était soldée par un échec.

Avant l’intervention du ministère, Charchal avait fustigé les politiques culturelles « faillies » qui, selon lui, ne protègent ni ne valorisent le succès. Il a également critiqué la gestion des théâtres par des « directeurs incompétents » et l’absence d’une véritable politique pour un théâtre conscient et structuré.

Une reconversion professionnelle imposée

D’ailleurs, c’est peut-être cette procrastination qui a poussé Mohammed Charchal à prendre une décision qui a choqué le milieu artistique et culturel en Algérie, en annonçant sa reconversion en chauffeur de taxi, comme son père, après avoir épuisé tous les moyens administratifs possibles avec le ministère de la Culture et des Arts, sans recevoir de réponse sur la régularisation de sa situation professionnelle.



Il avait écrit plus tôt en février : “Aujourd’hui, le destin a voulu que mon père, le taxieur, soit mon inspiration à nouveau, par sa force et sa dignité, pour que je lui emprunte son métier afin de ne pas céder à une politique culturelle ratée qui combat le succès et le tue par des intrigues et des complots ignobles. Grâce à l’inspiration de mon père, je préserve ma dignité et ma fierté face à un monde ingrat, conspirateur et médiocre”.

L’affaire Charchal a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont condamné l’indifférence des autorités et exigé que le ministère de la Culture assume ses responsabilités.

L’intervention du ministère de la Culture met fin à une situation kafkaïenne et permet à Mohammed Charchal de se concentrer de nouveau sur sa passion : le théâtre.