De sans-papiers aux grands palaces de Paris: l’histoire inspirante du chef algérien Aïssa Benaidjer

L’Algérien Aïssa Benaidjer, qui a fait de la France sa patrie d’adoption, a cultivé sa passion pour la cuisine avec succès. Son talent, affuté auprès de chefs prestigieux comme Bruno Guéret et Pierre Gagnaire, lui a ouvert les portes des grands palaces parisiens.

Le chemin de succès d’Aïssa Benaidjer n’a pas été facile. En quittant l’Algérie pour réaliser son rêve de devenir un chef cuisinier, il s’est installé en France en situation irrégulière.

Avant son exil, le natif d’Amizour, dans la wilaya de Bejaia, a trouvé sa vocation dans la cuisine, une véritable passion qu’il a cultivée dès l’âge de 18 ans. Sa formation, mais aussi son stage, de cinq ans à l’hôtel Aurassi ont marqué ses débuts dans ce domaine.

Aïssa Benaidjer : un chemin vers le succès semé d’embûches

À l’âge de 23 ans, Aïssa a décidé de tenter sa chance en France, notamment après la mort de son grand-père, et s’est envolé pour Paris. Il emporte avec lui sa détermination, sa volonté et son sérieux, des qualités essentielles pour poursuivre son rêve d’enfance.

Le parcours de cet Algérien a été marqué par neuf longues années difficiles, une situation sans-papiers dans un contexte où l’immigration est devenue un sujet de plus en plus sensible à l’hexagone, avec des règles de régularisation plus strictes. D’ailleurs, il se souvient encore de cette période, comme de nombreux ressortissants clandestins, il a dû se ruser et travailler dur pour avancer dans ce pays étranger.

Travailleur acharné dans la restauration, Aïssa a pu obtenir son titre de séjour. Fort de son expérience et sa carte professionnelle, il a pu travailler dans des hôtels parisiens prestigieux aux côtés de chefs renommés comme Pierre Gagnaire, la légende de la gastronomie française. Il a ensuite occupé des postes au Petit et Grand Carillon et au Fouquet’s.

Le chef qui met la gastronomie française à portée de tous

Cuisinier dans un bistrot le matin et chef de partie au Royal Manceau le soir, l’Algérien enchaîne les boulots pour se donner toutes les chances de réussir. D’ailleurs, c’est là encore qu’il a eu la chance de servir l’ancien président français Nicolas Sarkozy.

Mais ce n’est pas tout. Le jeune Algérien a poussé son parcours jusqu’à réussir à cuisiner pour le célèbre acteur Brad Pitt, lors de l’édition 2019 des Césars.

Aujourd’hui, Aïssa joue dans la cour des grands avec un concept qui reste particulier : démocratiser la gastronomie française et la rendre accessible à tous. En effet, le chef cuisinier vient d’ouvrir son propre restaurant où il propose des plats gastronomiques dignes des cartes des grands palaces parisiens à des prix accessibles à tout le monde.

