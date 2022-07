De retour en Algérie, un haraga se fait arrêté à l’aéroport de Béjaïa

L’émigration irrégulière est punie par la loi, et malgré cela les haragas se font nombreux.

Dans un premier temps, le but est de quitter l’Algérie pour une vie meilleure. Néanmoins, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs et certains reviennent au pays quand ils n’arrivent pas à se faire une place à l’étranger.

Les autorités sont à l’affût des transgressions et la police urbaine relevant de la sûreté de wilaya de Béjaia a procédé à une arrestation ce mercredi 27 juillet 2022.

En effet, selon le média arabophone Ennahar, un passager de 22 ans a été arrêté à l’aéroport de Bejaia savane Ramdane par agents de la police des frontières (PAF).

Il venait de France, plus précisément de l’aéroport Paris Orly sans aucun justificatif de sortie du territoire national ce qui veut dire qu’il l’a quitté clandestinement.

Une enquête confirme que l’homme est un haraga

Quitter le territoire national de manière irrégulière n’est pas sans conséquence et le retour du jeune homme en Algérie ne passe pas inaperçu. L’individu doit être jugé relativement à la loi de lutte contre l’émigration clandestine.

Afin de confirmer ce qui était déjà évident, une enquête a été effectuée par la police et ils confirment assez vite que le jeune homme a bel et bien quitté le pays de façon irrégulière.

Il ne possède aucun justificatif vis à vis de sa sortie du territoire national et ne possède aucun visa de sortie ni de cachet sur son passeport.

Devant se plier à la loi en vigueur dans ces cas, l’Algerien de 22 ans a été présenté devant les autorités judiciaires concernées, après qu’un dossier pénal n’ai été mis en place.

Pour l’instant, le haraga est concerné par une convocation directe à l’audience.