De retour en Algérie, l’américain Chris partage son expérience

Le globetrotteur Chris fait son retour en Algérie. Après une première visite qui a vraisemblablement conquis l’américain, il revient en Algérie pour mieux explorer le pays qui fait plus de 2 381 741 km2.

C’est face à la caméra du média algérien El Bilal il se livre sur cette seconde expérience très enrichissante.

Dans un premier temps, il revient sur l’admiration qu’il a pour la capitale du pays soit Alger. Il évoque en effet la casbah, et son charme indétrônable.

Ensuite, il revient aussi sur ses nombreuses visites à travers le territoire algérien. Il parle d’Oran, Constantine, Bechar mais aussi du sud du pays et donc du Sahara et de ses dunes.

Il profite de cette occasion pour rendre un hommage à la diversité culturelle qu’il a découvert en Algérie. Chaque wilaya est très riche de par un patrimoine culturel spécifique. Il aborde aussi la question du patrimoine culinaire algérien très riche, et très varié. Il a donc eu l’occasion de déguster à travers ses nombreuses escales les plats relatifs à certaines régions.

Comment être un Algérien, selon Chris

Avec une pointe d’humour, le créateur de contenu énonce dans la même interview quelques points qui selon lui caractérisent l’Algérien. (Il en avait d’ailleurs fait une courte vidéo sur son profil Instagram, générant presque un demi million de vues )

Selon lui pour être Algérien il faut :

S’habiller essentiellement en noir

Boire du café dans de petits gobelets

Être accueillant avec les inconnus

Justement suite à ça il revient sur un point très important selon lui : l’hospitalité des Algériens. Pour mieux exprimer cela Chris donne des échos des exemples concrets d’expérience vécue auprès de citoyens algériens lors de ce dernier voyage.

Par exemple, il explique qu’un homme a passé près de 10 minutes à expliquer au taxi heures la position de de Chris pour l’aider à s’orienter.

Connus pour être généreux et bienveillant envers les étrangers qui visitent les pays, Chris s’attendait à de l’hospitalité mais je suis quand même étonné d’en voir l’ampleur. Il revient sur un phénomène tu peux on est on est certain, le faite que les restaurateurs dont le métier se base sur la commercialisation de leur plan les offre gratuitement quand un autre qu’on attend elle est rangé prendre initiative de découvrir le patrimoine culinaire du pays.

Enfin, un dernier point a suscité l’intérêt de Chris : le coût de la vie en Algérie. Même si pour les citoyens algériens le pouvoir d’achat reste faible voire moyen pour un étranger le coût de la vie en Algérie est très bas comparé à d’autres pays. Il explique qu’une journée complète à Paris lui coûterait la même somme que deux semaines à sillonner l’Algérie.