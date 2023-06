De plus en plus fréquents, combien coûtent les risques de catastrophe au trésor public ?

Le délégué national des risques majeurs au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Abdelhamid Afra, a déclaré que les risques de catastrophe coûtent au trésor public environ 35 milliards de dinars chaque année.

Lors de son passage en tant qu’invité sur les ondes de la chaine une, Afra a révélé que le nouveau projet de loi comprendra des règles visant à prévenir, intervenir et réduire ces risques de catastrophe.

La loi permettra de passer d’une approche de réaction et de gestion de crise à une approche prospective plus efficace et moins coûteuse. Il a également souligné que la décision d’élaborer une nouvelle loi est liée à une révision complète du système législatif des risques majeurs.

Cette approche proactive est plus efficace et moins coûteuse que celle de la réaction et de la gestion de crise. Les discussions ont abouti à la décision d’élaborer une nouvelle loi, comprenant 35 nouveaux articles, qui permettra une gestion proactive des risques de catastrophes.

La loi en préparation depuis 2021

Le responsable a indiqué que les travaux de cette loi avaient commencé au cours du mois de mars 2021, après l’organisation d’un forum national auquel ont participé plus de 300 experts, permettant de formuler de nombreuses recommandations.

La plus marquante est la révision de la loi 20-04 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

Afra a également ajouté qu’un groupe de travail composé de divers experts a également été mis en place et qu’ils ont d’abord préparé un avant-projet.

Il consiste à passer en revue les dispositions de la loi relatives à la prévention des risques majeurs. Mais finalement, il a été décidé de préparer une nouvelle loi qui comprend 35 nouveaux articles.