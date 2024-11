De nouvelles stations de dessalement opérationnelles d’ici fin 2024 : Voici les 4 wilayas concernées

Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a annoncé, samedi depuis la wilaya d’El Tarf, que la mise en service des stations de dessalement d’eau de mer en cours de réalisation le long du littoral national, prévue pour fin 2024, permettra d’améliorer les services rendus aux citoyens en matière d’approvisionnement en eau potable.

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a précisé que les projets dont le secteur des Ressources en eau a la charge, visant à relier ces stations aux réseaux de transport et de distribution d’eau, « connaissent une accélération du rythme des travaux » et que les systèmes de transfert d’eau seront mis en service parallèlement à l’entrée en exploitation des stations de dessalement, conformément aux délais fixés, c’est-à-dire d’ici fin 2024.

Après avoir rappelé que l’État avait alloué des investissements importants au programme de réalisation des stations de dessalement d’eau de mer, le ministre a ajouté que l’objectif de ces stations en cours de réalisation était d’assurer l’approvisionnement en eau potable des wilayas côtières, ainsi que des wilayas situées à 150 km de ces stations.

Dans ce contexte, il a estimé que la réalisation de stations de dessalement d’eau de mer pour renforcer l’approvisionnement des citoyens en eau potable, dans un contexte de faibles précipitations dû aux changements climatiques, « constituait le choix optimal pour assurer la sécurité hydrique, car il s’agit d’une source durable contrairement aux ressources traditionnelles ».

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie réceptionne une cargaison d’équipements pour 5 stations de dessalement

Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des entreprises publiques nationales auxquelles a été confiée la mission de réaliser ces stations et les systèmes de transfert d’eau, soulignant que ces projets étaient désormais réalisés par des compétences algériennes, ce qui renforçait la souveraineté nationale dans le domaine de la sécurité hydrique.

Derbal inspecte les travaux du réservoir de Lac des Oiseaux

Parallèlement à cette annonce, M. Derbal s’est rendu sur le terrain à la commune de Lac des Oiseaux pour s’enquérir de l’avancement des travaux du projet de réalisation d’un réservoir d’une capacité de 50 000 mètres cubes, s’inscrivant dans le cadre du projet de raccordement secondaire de la station de dessalement de l’eau de mer de Koudiat Draouèche (commune de Berrihane).

Selon un communiqué du ministre de l’Hydraulique, ce projet vise à assurer l’approvisionnement en eau potable des populations des wilayas de Annaba, d’El Tarf, de Guelma et de Skikda, la station de dessalement de Koudiat Draouèche étant appelée à produire environ 300 000 mètres cubes d’eau par jour.

🟢 À LIRE AUSSI : Stress hydrique : 5 stations de dessalement d’eau de mer réceptionnées d’ici fin 2024

Au cours de cette visite, le ministre a écouté une présentation détaillée sur l’état d’avancement du projet et a donné une série d’instructions strictes aux parties prenantes pour assurer une coordination efficace et un suivi de terrain continu afin de garantir la meilleure exécution du projet, tout en respectant les délais fixés pour son achèvement et sa livraison dans les délais impartis.