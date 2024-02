De nouveau hospitalisé, Salah Aougrout reçoit la visite du comédien Brahim Irban (Photos)

Le célèbre comédien algérien Brahim Irban a récemment suscité l’émotion sur les réseaux sociaux en partageant une photo poignante de Salah Aougrout, artiste algérien de renom actuellement en convalescence. Aougrout, qui lutte contre un cancer, est hospitalisé et suit un traitement, s’éloignant ainsi temporairement de la scène artistique algérienne.

L’humorise Brahim Irban rend visite à Salah Aougrout hospitalisé

Malgré son absence, Salah Aougrout demeure dans les pensées et les cœurs de nombreux Algériens, notamment des personnalités éminentes du milieu artistique. Nombre d’entre elles ont fait le déplacement pour lui rendre visite, à l’image de l’acteur Athmane Ariouet exprimant ainsi leur soutien et leur affection. Ces gestes de solidarité ont réconforté les admirateurs de l’artiste, qui se sont inquiétés de sa santé.

Parmi ceux qui ont témoigné leur soutien à Salah Aougrout figure Brahim Irban. Le comédien à succès a partagé une photo authentique d’Aougrout, accompagné de sa femme à son chevet hospitalier. En légende, Irban a formulé une prière sincère à Dieu, implorant la guérison rapide de l’artiste dont il est proche.

Salah Aougrout revient sur les réseaux sociaux : un message d’espoir

Cette publication a suscité une vague de compassion et de solidarité sur les plateformes de médias sociaux, témoignant de l’attachement profond que les Algériens portent à leurs artistes. En ces temps difficiles, les gestes de soutien et les mots d’encouragement sont d’une importance capitale pour Salah Aougrout et sa famille.

À son tour, l’artiste algérien a exprimé sa gratitude envers ses proches et ses fans il y a quelques jours. Dans un message touchant accompagné d’une photo de sa femme, de son ami Brahim Irban et de lui-même, Aougrout partage ses émotions. « Tout ce que j’ai, c’est ma force, ma détermination et mon espoir. Ils ont sacrifié tout pour moi et ils resteront gravés dans mon cœur pour toujours. Merci pour vos bonnes prières. Vive l’Algérie », a-t-il écrit sur sa page officielle.