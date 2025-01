De Mostaganem à Montréal, El Besta fait revivre le raï d’antan

Le groupe de raï El Besta, parti des quais de Mostaganem, s’apprête à franchir une étape historique en se produisant pour la première fois à Montréal, au Canada, le 14 juin 2025. Retour sur une aventure musicale unique et une tournée française qui a conquis les cœurs.

Un groupe né dans la simplicité

L’histoire d’El Besta commence sur les quais du port de Mostaganem, en Algérie, où une simple improvisation a donné naissance à un projet extraordinaire. Autour d’un accordéon rafistolé, Walid Cheikh, Sofiane Merabet et le doyen du groupe, Kiss Laredj, unissent leurs talents pour recréer la « Besta » — une énergie musicale issue des racines profondes du raï. Peu à peu, d’autres musiciens les rejoignent pour partager cet amour du terroir et faire revivre un genre parfois oublié.

« Ce projet est avant tout une déclaration d’amour au raï ancien », explique Walid Cheikh, le fondateur. « Nous voulons non seulement le préserver, mais aussi l’emmener au bout du monde. »

View this post on Instagram A post shared by El Besta البسطة (@el_besta._)

Une tournée française triomphale en décembre 2024

En décembre 2024, El Besta a enflammé plusieurs scènes emblématiques en France. Leur tournée a commencé en apothéose au Cabaret Sauvage à Paris le 6 décembre, où ils ont ravi le public avec des classiques du raï et des hommages appuyés à des légendes comme Cheb Hasni. Le groupe a ensuite séduit Toulouse, avec une performance à la salle Le 9 le 8 décembre, avant de conquérir Marseille au Makeda le 19 décembre, et enfin Montpellier, à la salle des Indépendants, le 20 décembre.

Chaque étape de cette tournée a révélé l’attachement du public à leur mission musicale. Lors du concert de Montpellier, Walid Cheikh confiait : « Faire renaître le raï ancien et le faire voyager est une récompense en soi. Nous voyons à chaque concert des générations différentes vibrer ensemble, et c’est magique. »

Montréal, une nouvelle étape historique

Après le succès de leur tournée française, El Besta s’apprête à débarquer à Montréal pour un concert qui aura lieu le 14 juin 2025. Cette première date au Canada marque une nouvelle étape pour le groupe et pour le raï, qui continue de s’exporter grâce à leur énergie communicative.

Le concert de Montréal sera l’occasion pour le groupe de présenter leur vision unique du raï à un nouveau public, tout en restant fidèles à leurs racines. Cette date symbolique représente également l’accomplissement d’une ambition longtemps portée par les membres du groupe : celle de faire voyager leur musique au-delà des frontières de leur Algérie natale.

View this post on Instagram A post shared by El Besta البسطة (@el_besta._)

El Besta se distingue par sa capacité à fusionner des éléments traditionnels et contemporains du raï. Leur vision va au-delà de la musique : il s’agit aussi de faire passer un message culturel, de transmission et d’émotion. Walid Cheikh déclare : « Ce que nous faisons est une preuve que le raï ancien peut encore rassembler et toucher les cœurs partout dans le monde. »

Avec des perspectives prometteuses pour de futures tournées et collaborations internationales, El Besta continue de tracer son chemin, porté par une détermination inébranlable et une passion sans limite.