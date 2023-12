De lourdes sanctions sur les auteurs de l’agression sur un arbitre à Jijel

La commission de discipline de la ligue du football amateur a infligé de lourdes sanctions sur les autres de l’agression sur l’arbitre ayant officié le match CA Tassoust à l’USM Jijel. Certains joueurs ne pourront plus jouer pendant trois ans, en attendant que l’arbitre victime les este en justice.

Le week-end dernier, un grand scandale a secoué le championnat algérien de la division honneur. En effet, l’arbitre ayant officié un match à Jijel (vidéo), opposant les deux formations locales, CA Tassoust à l’USM Jijel, a été lâchement agressé. La raison ? C’est tout simplement pour avoir accordé un pénalty à la formation du CAT, quelques minutes avant la fin de la rencontre.

Visiblement, le communiqué officiel de la fédération algérienne de football, qui a condamné avec vigueur l’incident, a fait réagir la commission de discipline de la ligue du football amateur. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a infligé de lourdes sanctions sur les auteurs de l’agression.

Quelles sont les sanctions infligées sur les joueurs de l’USMD ?

Après avoir traité l’affaire, la CD de la ligue du football amateur a lourdement sanctionné sept joueurs de l’USMD. En effet, ils ont écopé de trois ans de suspension et une forte amende de 30 millions de centimes.

« Vu la feuille du match, vu le rapport de l’arbitre directeur, vu le rapport du délégué, vu les rapports des arbitres assistants, qui signalent l’arrêt de la partie à la 83ᵉ minute, attendu que l’arbitre agressé a présenté un certificat du médecin légiste d’une incapacité de 16 jours, la CD, en application de l’article 114 alinéa C, suspend les joueurs Khaled Aichouna, Farouk Debib, Mohamed Yassine Bouloudene, Réda Khamer, Yaâkoub Kirat, Seddik Boudjerda et Amine Benchaâbane de trois ans de suspension à compter du 17/12/2023 et une amende de 30.000.00 DA ». Lit-on sur le procès-verbal de la commission de discipline.

Avec un certificat médical mentionnant une incapacité de 16 jours, les sept joueurs de l’USMD risquent gros au niveau de la justice. Selon le dernier communiqué de la FAF, l’arbitre agressé est obligé de les ester en justice sinon il sera radié.