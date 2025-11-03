De l’humiliation à l’excellence : L’incroyable revanche du Dr. Laid Dardaabou

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Kamel Baddari, a officiellement décerné la Médaille du Mérite du Ministère au Dr. Laid Dardaabou, marquant une reconnaissance nationale de son triomphe lors de la 17ème édition du prestigieux concours télévisé Stars of Science.

Cette distinction vient saluer une innovation majeure qui promet de transformer le dépistage des troubles de la santé mentale.

L’invention de Derdaabou : Une montre intelligente contre la dépression et l’anxiété

L’inventeur algérien, titulaire d’un doctorat en Physiologie et Nutrition Animale de l’Université de Vienne, a été couronné pour sa création : une montre intelligente révolutionnaire.

Cette montre est conçue pour surveiller de manière non invasive deux biomarqueurs cruciaux : les niveaux de vitamine D et de l’hormone de la sérotonine. En surveillant ces indicateurs en temps réel, le dispositif agit comme un système d’alerte précoce pour les troubles de la dépression et de l’anxiété.

Cette technologie simple et accessible se positionne comme une alternative pratique aux tests sanguins traditionnels, qui sont souvent réalisés trop tard, une fois que les symptômes psychologiques sont déjà bien installés.

Dardab : L’histoire d’un inventeur algérien motivé par l’humain

L’idée de cette invention n’est pas née dans un laboratoire, mais d’une expérience personnelle touchante. Le Dr. Dardaabou a confié que son projet est le fruit d’un serment qu’il s’est fait après avoir été témoin des souffrances d’une proche, victime d’une dépression post-partum sévère causée par une grave carence en vitamine D.

« J’ai été témoin de la souffrance d’un de mes proches, atteint d’une dépression non diagnostiquée causée par une carence en vitamine D. Je voulais m’assurer que d’autres ne vivent pas cette expérience douloureuse, » a déclaré l’inventeur.

Cette motivation profonde valide pleinement la pertinence scientifique de son travail. Des études scientifiques confirment le rôle essentiel de la vitamine D non seulement pour la santé osseuse et immunitaire, mais également pour la régulation hormonale et la neuroprotection, suggérant un lien direct entre de faibles taux et l’apparition de troubles de l’humeur.

« Sors et apprends à construire une phrase correcte » : L’incroyable revanche du Dr. Dardaabou

Le parcours du Dr. Dardaabou est d’autant plus inspirant qu’il est marqué par un souvenir amer de sa jeunesse, transformé en moteur de réussite.

Lors de sa demande de réinscription pour passer le baccalauréat, la directrice lui a lancé un défi cruel :

« Sors et apprends à construire une phrase correcte en français avant de venir me parler ! »

Mais Laid Dardaabou n’a pas baissé les bras. Il a puisé dans cette critique l’énergie de se dépasser. Il a travaillé dur et a fini par devenir docteur, maîtrisant non pas une, mais cinq langues : le français, l’anglais, l’espagnol, le turc et l’allemand !

Aujourd’hui, il est couronné de succès en remportant le concours Stars of Science, prouvant que la détermination et la persévérance peuvent vaincre les obstacles et les critiques négatives les plus dures.

Le projet de Laid Dardaabou est plus qu’un simple exploit technologique ; il représente un espoir immense pour une prise en charge préventive et simplifiée de la santé mentale à travers le monde.