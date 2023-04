La mode est au « healthy » et les grandes enseignes suivent le mouvement un peu partout dans le monde. Menus sains, produits frais et repas équilibrés sont au programme dans ces enseignes qui se veulent respectueuses du mode de vie healthy. Mais ce ne sont pas seulement les grands commerces qui s’y mettent, les petits magasins aussi commencent à adopter la mode du sain et naturel. Un boulanger de la capitale fait beaucoup parler de lui en matière de pain « naturel » en ce moment. Il s’agit de « La Boulangerie du Bonheur », réputée pour ses recettes sans additifs et son savoir-faire artisanal.

La Boulangerie du Bonheur, le rendez-vous des amateurs de pain « healthy » à Alger

Amine est un artisan boulanger qui a fait ses preuves au-delà de la Méditerranée. En apprentissage à l’étranger pendant plusieurs années, il amasse assez d’expérience pour lancer son business ici en Algérie. C’est à Birkhadem qu’il décide d’installer sa petite boulangerie, qui deviendra plus tard un des endroits favoris des amateurs de pain naturel.

Au marché couvert de Birkhadem, son commerce est connu sous le nom de « La Boulangerie du Bonheur » et fait de nombreux adeptes. Baguettes classiques, pains complets, pains de seigle, plusieurs variations du pain « sain » ou « healthy » sont disponibles en magasin chez Amine.

Une préparation sans additifs et une cuisson à l’ancienne : le secret de La Boulangerie du Bonheur

La signature de ce dernier est une recette sans sucre, sans huile et surtout, sans améliorant. Tous ces additifs qu’il juge superflus et qui, selon lui, sont en cause de plusieurs maladies. Le petit plus de cette boulangerie est son four à dalles ; une technique de cuisson relativement rare en Algérie.

S’il a décidé de se lancer dans la boulangerie new age en Algérie, c’est qu’Amine déplore le côté industriel du secteur dans le pays. Selon lui, le pain doit être fait de façon artisanale, à l’ancienne et avec de bons ingrédients sains. Des valeurs qu’il prend soin de véhiculer dans son produit et qui lui valent une large appréciation des habitants de la région.