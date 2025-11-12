De l’assemblage au 100 % Made in Algeria ? L’arrivée de la Fiat Grande Panda change la donne à Tafraoui

L’usine Fiat de Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, entre dans une nouvelle phase de son développement industriel.

Le site, symbole du retour de la marque italienne en Algérie, s’étend désormais pour accueillir de nouvelles unités et renforcer sa production locale.

À la clé, plus de véhicules fabriqués sur place, davantage de composants algériens et une ambition clairement affichée de faire de l’usine un pôle mécanique majeur dans le pays.

Une extension stratégique pour accroître la production et le taux d’intégration locale

Lors d’une visite effectuée ce mardi, le wali d’Oran, accompagné du président du Conseil d’administration du groupe Stellantis Algérie ainsi que de plusieurs responsables du secteur industriel et urbanistique, a constaté l’avancement des travaux d’extension du site.

Selon un communiqué des services de la wilaya, cette expansion comprend notamment de nouvelles unités de soudage et de peinture, destinées à augmenter la capacité de production et à renforcer le taux d’intégration locale.

Cette orientation s’inscrit dans la stratégie nationale visant à relancer l’industrie automobile sur des bases durables, en réduisant la dépendance aux importations et en stimulant la sous-traitance locale.

La « Grande Panda » fait son entrée sur les chaînes de production à Tafraoui

Parmi les nouveautés présentées lors de cette visite, figure le lancement du modèle Fiat Grande Panda, un véhicule assemblé en Algérie selon le système CKD (Completely Knocked Down).

Ce procédé consiste à importer les pièces détachées pour un assemblage complet sur place, tout en favorisant une montée progressive du contenu local. Le taux d’intégration atteint actuellement 20 %, un chiffre que les responsables du projet ambitionnent de porter à plus de 30 % d’ici 2026.

Cette montée en puissance, si elle se confirme, marquera un tournant important dans la relocalisation de la production automobile en Algérie, avec la perspective d’une filière plus compétitive et durable.

Automobile : Stellantis et les autorités locales misent sur une filière durable

La visite du wali d’Oran s’inscrit également dans le suivi du partenariat entre les pouvoirs publics et le groupe Stellantis, maison mère de Fiat, pour assurer la réussite du projet industriel.

L’usine de Tafraoui, déjà considérée comme l’un des chantiers industriels les plus structurants du secteur, devrait contribuer à la création d’un écosystème local regroupant fournisseurs, équipementiers et petites entreprises spécialisées. L’objectif affiché est de faire de cette implantation un modèle d’intégration industrielle et un levier de développement économique pour toute la région de l’Ouest.

Entre l’extension du site, l’arrivée d’un nouveau modèle et l’ambition d’un taux d’intégration renforcé, l’usine Fiat de Tafraoui illustre le retour d’une industrie automobile nationale plus solide et mieux structurée. La montée en gamme du site d’Oran pourrait bien redonner à l’Algérie une place centrale dans la production régionale de véhicules.