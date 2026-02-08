De l’Algérie au Japon : ces destinations que CNN Travel conseille de visiter en 2026

L’année 2026 marque la consécration de l’Algérie sur la scène touristique mondiale. Véritable coup de coeur des médias internationaux, le pays multiplie les distinctions : après les éloges de New Yord Times et du Washington Post, CNN Travel vient confirmer cette tendance en l’inscrivant dans sa prestigieuse sélection des lieux à visiter absolument.

Cette année, CNN Travel ne se contente pas de vous dire où aller, mais surtout pourquoi 2026 est l’année idéale pour le faire. Si ces lieux sont fascinants en tout temps, ils seront le théâtre d’événements inédits ou majeurs cette années.

En effet, la sélection 2026 met en lumière des expériences uniques : une région aux premières loges d’une rare éclipse solaire totale, une ville sacrée capitale de la culture, un sanctuaire gastronomique fraîchement distingué mondialement, ou encore une île paradisiaque renaissant de ses cendres après une catastrophe naturelle.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie dans le Top 20 mondial des destinations incontournables pour 2026, selon la BBC



Voici les 20 meilleures destinations pour 2026 selon CNN Travel

L’année 2026 met à l’honneur des destinations marquées par des événements naturels et culturels d’envergure. L’Aragon en Espagne s’impose comme le lieu de prédilection pour observer l’éclipse solaire totale d’août, tandis qu’aux États-Unis, Philadelphie et les côtes de la Nouvelle-Angleterre (via le projet Sail250) célèbrent le 250e anniversaire de l’indépendance américaine. En Europe, Bruxelles et Oulu en Finlande rayonnent en tant que capitales culturelles, portées par des ouvertures majeures comme le Kanal Centre Pompidou ou des festivals artistiques sous les aurores boréales.

Parallèlement, la sélection valorise des territoires sauvages et des nations émergentes qui misent sur un tourisme plus authentique. L’Algérie se distingue par son Sahara préservé et les trésors rupestres du Tassili n’Ajjer, tout comme la Mongolie et sa vallée de l’Orkhon, qui offrent une déconnexion totale. L’Asie est également représentée par le Timor oriental, nouveau paradis de la plongée, et par Kanazawa au Japon, qui se présente comme l’alternative sereine et artisanale face à l’effervescence de Kyoto.

Enfin, 2026 célèbre la résilience et la préservation de la biodiversité à travers le monde. La Dominique et la Jamaïque illustrent le renouveau des Caraïbes, l’une avec sa nouvelle réserve de cachalots et l’autre par sa reconstruction exemplaire après les tempêtes de 2025. Des Fjords chiliens aux vignobles d’Adélaïde en Australie, en passant par les sites archéologiques de Peñico au Pérou ou les îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, cette liste invite à découvrir des lieux où l’histoire, la gastronomie et la protection de l’environnement se rejoignent pour créer les souvenirs de demain.

Pourquoi explorer l’Algérie en 2026 ?

Après le New York Times et le Washington Post, CNN confirme confirme que l’Algérie est « La Destination de 2026 » pour les voyageurs en quête d’authenticité :

Pourquoi y aller : pour vivre l’immencité silencieuse du Sahara, loin du tourisme de masse des capitales européennes.

pour vivre l’immencité silencieuse du Sahara, loin du tourisme de masse des capitales européennes. Le clou du spectacle : le parc national du Tassili n’Ajjer. Véritable musée à ciel ouvert, ce plateau de grès abrite des milliers de gravures rupestres préhistoriques.

le parc national du Tassili n’Ajjer. Véritable musée à ciel ouvert, ce plateau de grès abrite des milliers de gravures rupestres préhistoriques. L’expérience : une déconnexion totale sous les étoiles, accessible plus facilement grâce à la mise en place du nouveau visa de 30 jours et un programme de vols internationaux renforcé.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager loin de la foule en 2026 : l’Algérie dans le palmarès du Washington Post

