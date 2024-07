De la scéné à la médecine : Le chanteur Hassen Abassi nous a quitté !

Le décès du chanteur algérien de musique kabyle, Hassen Abassi, est survenu à l’hôpital Nedir Mohamed à Tizi-Ouzou, à l’âge de 80 ans.

Il était l’auteur de la célèbre chanson “Ahiya Dounith Srim Orthevhimagh – Ya Dounia Lam Afham Sark” ainsi que d’autres chefs-d’œuvre tels que “Chbahath Temourthiou Izad – Jamalek Ya Bladi La Youssif”. Ses chansons étaient empreintes de profondeur philosophique et de questionnements existentiels.

Brève biographie de Hassan Abbassi

De son vrai nom, Amar Medjkane, Hassen Abassi né en 1944 dans le village d’Ath Abbas, dans la région Ath-Ouacifs, à Tizi-Ouzou, l’artiste, a commencé sa carrière musicale en 1965 après avoir suivi des cours de musique. Sa première chanson était un duo avec la chanteuse Nouara, intitulée “Thachnam Ghaf Zinio – Ghannitam ‘An Jamali”. Le texte de cette chanson défendait les droits des femmes.

Par la suite, il a collaboré avec d’autres artistes tels que Chérif Kheddam et Kamel Hamadi à la radio et à la télévision nationale. Il a participé à de nombreuses tournées artistiques à travers les wilayas d’Algérie et a écrit plusieurs pièces radiophoniques. Parallèlement à sa carrière artistique, Hassen Abassi a exercé en tant qu’anesthésiste pendant de nombreuses années au CHU Nedir Mohamed à Tizi-Ouzou.

Au sommet de sa carrière musicale, il a brusquement mis fin à sa trajectoire artistique, laissant son public perplexe. Bien qu’il ait tenté un retour avec un album dans les années 80, cela n’a pas abouti, et il a finalement décidé d’arrêter définitivement de chanter. Ses chansons exprimaient un profond engagement envers les questions sociales, notamment celles liées à la bureaucratie.

De plus, les thèmes de la vie quotidienne et du mariage en tant que commerce étaient au cœur de ses discussions. Parmi ses chansons, “Ahi Ya Si Flan” abordait le sujet de la bureaucratie, tandis que “A’yi Dhi Dounith – Ta’bat Min ‘Ad-Dunya” et “Zawaj Youghal Dhi Tajara – Al-Zawaj Tajara” traitaient respectivement des aspects de la vie quotidienne et du mariage en tant que commerce.”