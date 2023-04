De la musique à la cuisine, le chef Franco-algérien revient sur sa carrière

Dans une interview accordée à Jow Plus, le talentueux chef Hassan partage son histoire, ses rêves et ses succès. Né en France de parents algériens, il nous fait découvrir son parcours entre cuisine et musique.

Chef Hassan est un jeune homme d’origine algérienne né en France. Il se considère comme un enfant de Maghnia, issu de l’Ouest algérien. Ses premières expériences culinaires remontent à ses 10 ans, lorsqu’il préparait des omelettes, et dès l’âge de 14 ans, il a commencé la cuisine.

En dépit des difficultés rencontrées, notamment le racisme dans certains restaurants, il a persévéré et a réussi à faire un stage dans un restaurant grâce à un ami Kabylie. C’est à cette époque qu’il a appris la tarte Tatin avec Tarteau, confirmant ainsi sa passion pour la cuisine.

Il a ensuite intégré le CFA de Villepinte, une grande école parisienne, où il a rencontré son mentor, le chef Laurent Delcourt. Ce dernier lui a transmis son amour et sa passion pour la cuisine, l’aidant à cultiver sa propre passion.

Chef Hassan : Une carrière entre cuisine et musique

Malgré la distance entre sa banlieue et son lieu de travail à Paris, Chef Hassan a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui. Il a également découvert l’univers de la musique rap et est devenu un artiste, menant une carrière parallèle de 15 ans dans la musique avant de revenir à la cuisine en 2010.

Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans divers établissements prestigieux tels que l’Auberge Nicolas Flamel, le Duc de Montmorency, l’ambassade du Danemark et Flora Danica sur les Champs-Élysées. Il a également été chef dans le showroom de Giorgio Armani.

Aujourd’hui, fort de 26 ans d’expérience, Chef Hassan est devenu un entrepreneur qui a lancé plusieurs restaurants, notamment en Algérie. A présent, le chef est consultant et partage son savoir-faire en Arabie Saoudite, à Dubaï, en France et au Maroc. Spécialisé en gastronomie française, il est également capable de cuisiner de nombreux plats du monde entier.

Parmi les célébrités ayant goûté à sa cuisine, on compte Samy Nasiri et Kyllian Mbappé. Chef Hassan est particulièrement fier de son héritage algérien et de la solidarité qui caractérise son pays d’origine.

Aujourd’hui, chef Hassan est fier de ses origines, explique à la fin de la vidéo que le secret de la cuisine algérienne, c’est ses ingrédients, mais surtout l’amour. A l’avenir, il souhaite lui aussi apporter sa pierre à l’édifice, et former des Algériens à la cuisine. Lors de sa première venue en Algérie, l’accueil qui lui a été fait lui a rappelé l’aspect humain de tout cela, et c’est ce qu’il veut partager.