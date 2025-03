De la lanterne à la bioluminescence : quel avenir pour l’éclairage public ? (conférence vidéo)

Lors des Journées d’Études de Tizi-Ouzou, le chercheur Selmi Hacene a présenté une analyse captivante sur l’évolution de l’éclairage urbain dans le monde d’une manière générale, et en Algérie tout particulièrement.

D’abord, il a retracé l’histoire de l’éclairage, des lanternes à huile du XIXᵉ siècle aux LED économes en énergie. Par ailleurs, il a souligné l’urgence de repenser les systèmes actuels pour allier performance, durabilité et respect de l’environnement. « Nos villes doivent réduire leur empreinte carbone sans sacrifier la sécurité ou le confort visuel », a-t-il affirmé.

Ensuite, l’expert a exploré les innovations bio-inspirées, notamment la bioluminescence. Cette technologie, qui reproduit la lumière naturelle émise par certains organismes vivants, pourrait révolutionner l’éclairage public. Elle promet une énergie propre, renouvelable et sans pollution lumineuse. Toutefois, des obstacles techniques et financiers persistent. Par exemple, maîtriser les réactions biochimiques à grande échelle reste un défi.

Enfin, Selmi Hacene a insisté sur les enjeux sociaux de cette transition. L’éclairage urbain influence la qualité de vie, la sécurité et même l’attractivité des territoires. Les collectivités doivent donc arbitrer entre coûts, acceptation citoyenne et impacts écologiques. « La bioluminescence n’est pas une panacée, mais une piste sérieuse à explorer », a-t-il nuancé.

Ainsi, selon l’expert, l’avenir réside dans un mix technologique. Les LED intelligentes, couplées à des expérimentations bio-inspirées, pourraient répondre aux besoins variés des villes. Pour approfondir le sujet, voici une vidéo qui détaille ces réflexions. Une invitation à découvrir comment science et nature pourraient éclairer le monde de demain.

L’importance d’un éclairage raisonné des espaces ouverts urbains

Lors des mêmes journées d’études, M. Arkoub Mouloud a mis en avant l’importance d’un éclairage mesuré dans les espaces urbains ouverts.

D’abord, il a rappelé que l’éclairage dépasse sa simple utilité fonctionnelle. Selon lui, il agit comme un outil stratégique pour renforcer l’attractivité des villes et améliorer le confort des usagers. En parallèle, il façonne l’expérience nocturne en amplifiant les possibilités d’aménagements esthétiques, tant pour les résidents que pour les touristes.

Ensuite, l’expert a insisté sur la nécessité d’équilibrer innovation technique et enjeux sociaux. Un éclairage réfléchi doit concilier sécurité, sobriété énergétique et harmonie visuelle. Par exemple, des systèmes intelligents permettraient d’adapter l’intensité lumineuse selon les besoins, réduisant pollution et coûts. Toutefois, ce déploiement exige une collaboration entre urbanistes, ingénieurs, citoyens et collectivités locales.

Enfin, M. Arkoub a souligné les défis persistants : lutte contre la sur-illumination, préservation de la biodiversité nocturne. Pour lui, repenser la ville la nuit implique une approche globale, intégrant à la fois technologie et sensibilité humaine. La vidéo complète de la conférence détaille ces propositions, offrant des clés pour des espaces urbains plus équilibrés et inclusifs.