Manel Hadli, la chanteuse algérienne talentueuse, s’apprête à présenter Fawzir Ramadan sur la chaîne culinaire algérienne Samira Tv pendant le mois sacré du ramadan. Effectivement, cette expérience unique pour la chanteuse a été très appréciée par ses fans qui ont suivi sa carrière depuis ses débuts.

D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à féliciter la chanteuse sur les réseaux sociaux, suite à ce nouveau projet. À vrai dire, la chanteuse a choisi de relever un nouveau défi en présentant Fawzi Ramadan pendant le mois sacré du ramadan. En effet, elle est très excitée à l’idée de partager cette expérience unique avec ses fans et le public algérien en général.

D’ailleurs, ses publications sur Instagram en disent long à cet égard. Selon les déclarations de la chanteuse, elle a travaillé dur pour préparer cette émission, et elle espère que les téléspectateurs apprécieront ce qu’elle a à offrir.

Zoom sur la carrière de Manel Hadli

Manel Hadli a commencé sa carrière musicale en participant à l’émission de télé crochet « Arab Idol », où elle a réussi à se démarquer grâce à son talent et sa voix exceptionnelle. Sachant qu’elle a animé plusieurs fêtes de mariage. Elle a ensuite sorti deux chansons qui ont rencontré un grand succès auprès du public algérien et arabe.

Il s’agit de Thamalt Maak et Ma vie en rose. Manel Hadli est connue pour sa voix puissante et émotionnelle, et elle est appréciée par de nombreux fans à travers l’Algérie et le monde arabe. Sa participation à l’émission de fawazir de Samira Tv pendant Ramadan ne fera que renforcer son statut de superstar de la musique algérienne. Ses fans sont impatients de voir ce qu’elle a à offrir et de la soutenir tout au long de sa carrière.