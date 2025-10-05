« De la Casbah au Sahara » : quand la presse espagnole célèbre la richesse de l’Algérie

Dans un élan inattendu mais salué par les professionnels du tourisme, le prestigieux quotidien espagnol El País met en lumière la richesse et la diversité de l’Algérie dans un article élogieux publié dans sa rubrique spécialisée El País Viajes.

Cet éloge vibrant marque une promotion significative de la destination algérienne auprès du public hispanophone, l’appelant à s’aventurer « loin des sentiers battus« .

L’article, signé par Sara Andrade Abad et intitulé « Algérie, voyage entre monuments, désert et Cervantès », dépeint le pays non seulement comme une terre d’histoire et de culture, mais aussi comme une toile blanche offrant un sens nouveau au mot aventure.

Une invitation au voyage « hors des sentiers battus »

Dès les premières lignes, El País évoque un pays « riche de contrastes et de trésors encore peu explorés », une terre d’aventure au sens noble du terme. Le ton est donné : l’Algérie est présentée non pas comme une simple destination de vacances, mais comme un voyage initiatique, un retour aux sources de l’histoire, de la culture et de la nature.

Pour découvrir les multiples facettes du pays, El País s’est appuyé sur l’expertise d’Emma Lira, écrivaine, historienne et romancière, auteure notamment d’un livre sur la captivité de Miguel de Cervantès à Alger. Lira propose un circuit touristique immersif de 12 jours (prévu en janvier et mars 2026) qui relie la capitale au cœur du Sahara.

Le voyage commence par une immersion dans la blancheur éclatante d’Alger et le labyrinthe de sa Casbah millénaire, un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’itinéraire prend ensuite une dimension littéraire et historique en mettant à l’honneur la célèbre Grotte de Cervantès à Belouizdad, « un témoin de cette époque oubliée ».

Au-delà de la capitale, l’article souligne la richesse du patrimoine antique algérien, rivalisant avec les sites les plus célèbres du bassin méditerranéen. Les étapes incontournables incluent :

Les ruines romaines de Tipaza et le mystérieux Mausolée royal de Maurétanie (Tombeau de la Chrétienne).

et le mystérieux (Tombeau de la Chrétienne). Les cités antiques de Timgad et de Djémila, deux autres sites majestueux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

L’appel du Sahara

Si le nord offre l’histoire et la mer, la suite du périple est un hommage à l’immensité géographique de l’Algérie : le Sahara.

La route mène au cœur battant du sud, dévoilant la splendeur intemporelle des oasis. Le journal met en lumière la ville de Ghardaïa et sa Vallée du M’zab, avec ses ksour (villages fortifiés) et ses marchés traditionnels, offrant un contraste saisissant avec l’effervescence du littoral.

Le parcours se poursuit vers la beauté des oasis de :

Timimoun , ou l’Oasis rouge, surnommée ainsi pour ses bâtiments en terre et son vieux ksar.

, ou l’Oasis rouge, surnommée ainsi pour ses bâtiments en terre et son vieux ksar. Béni Abbès , la « perle de la Saoura », qui captive par ses paysages parsemés de palmiers et d’imposantes dunes de sable.

, la « perle de la Saoura », qui captive par ses paysages parsemés de palmiers et d’imposantes dunes de sable. Taghit, véritable joyau qui conclut le voyage au cœur du Sahara algérien.

Un nouveau souffle pour le tourisme algérien ?

En choisissant de mettre à l’honneur une destination aussi peu exploitée sur le plan touristique, El País envoie un signal fort. L’Algérie, longtemps à l’écart des circuits classiques, possède aujourd’hui tous les atouts pour s’imposer comme une alternative crédible, authentique et culturelle au tourisme de masse.

De son patrimoine historique unique à ses paysages époustouflants, en passant par l’hospitalité de ses habitants, le pays ne manque pas d’arguments.

L’article se conclut sur une invitation au dépassement de soi : « L’Algérie n’est pas une simple destination de vacances, mais une véritable toile vierge pour ceux qui cherchent à donner un nouveau sens au mot aventure. »

Un hommage appuyé, qui pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont l’Algérie est perçue à l’international, et insuffler un élan nouveau à un secteur touristique encore en devenir, mais plein de promesses.