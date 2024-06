De jeunes étudiants algériens lancent une fusée aux USA (Spaceport America Cup.)

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a récemment félicité les chercheurs algériens pour leur succès remarquable dans le domaine spatial.

En effet, l’équipe de l’École Nationale Polytechnique Maurice Audin d’Oran, connue sous le nom de Sky DZ, a une fois de plus fait parler d’elle en lançant avec succès une fusée dans l’espace.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle “Facebook”, le ministre Baddari a exprimé ses félicitations : “Félicitations à mes amis étudiants de l’École Nationale Polytechnique Maurice Audin d’Oran, membres de l’équipe ATAKOR SKY DZ, pour avoir lancé avec succès une fusée pour la deuxième fois dans le ciel du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.”

Sky DZ, une équipe algérienne de haut vol

Sky DZ est une équipe d’étudiants passionnés et dévoués de l’École Nationale Polytechnique d’Oran – Maurice Audin. Cette équipe algérienne de fuséologie représente le pays pour la deuxième fois consécutive à la prestigieuse Spaceport America Cup.

Cette année, Sky DZ se distingue encore davantage en représentant le continent africain dans cette compétition internationale.

CLa fusée Atakor II, fruit de leurs efforts, se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes : un nez conique, trois ailerons, une structure en fibre de verre et un moteur M3400 de CTI visant une altitude de 10 000 pieds. Avec un poids de 30 livres, cette fusée incarne le savoir-faire et l’innovation des étudiants algériens dans le domaine spatial.

Une compétition internationale de prestige

La Spaceport America Cup réunit chaque année plus de 1 700 étudiants et enseignants dans le sud du Nouveau-Mexique.

Cet événement est une occasion unique de collaboration et de compétition pour les participants issus de plus de 150 institutions du monde entier.

Pour l’équipe Sky DZ, cette compétition est une opportunité de démontrer leur travail acharné sur une scène internationale, devant des centaines de pairs, professeurs et employeurs potentiels. Ils participent à des compétitions d’ingénierie de fusée et de charge utile de type design-build-fly, dans un cadre professionnel et dans des installations de classe mondiale, où le ciel n’est pas la limite. Cette réussite inspire non seulement la communauté scientifique algérienne, mais également le continent africain tout entier, ouvrant la voie à de futures avancées dans le domaine spatial.