De HEC à la permaculture : l’exemple inspirant de Wassila Zaida

Elle s’appelle Wassila Zaida. Elle est diplômée de l’École des hautes études commerciales d’Alger (EHEC) et enseigne au Centre universitaire de Tipaza. Un CV qui garantit à cette jeune femme algérienne une carrière confortable dans les amphithéâtres des facultés, et pourtant…

Wassila choisit partage sa passion pour la nature avec les familles et les enfants en créant une ferme pédagogique à Tipaza, au nord de l’Algérie. Son objectif : leur faire découvrir l’univers de l’agriculture et de l’élevage, et leur transmettre l’amour du travail et la satisfaction de cueillir ce que l’on sème.

🟢 À LIRE AUSSI : Razika Abchiche nommée au rang d’associée-gérante chez Lazard

« La Ferme aux deux puits », c’est le nom de son projet, est une ferme d’exploitation de vaches laitières, de production de lait, de fruits et de légumes. Mais c’est aussi un lieu d’apprentissage, où les visiteurs peuvent participer aux activités de la ferme, comme traire les vaches, nourrir les moutons, cueillir les fruits ou planter les légumes.

Dans une interview exclusive accordée à Brut, Wassila partage sa vision d’une expérience authentique, loin des parcs animaliers traditionnels. Elle souhaite sensibiliser les gens à l’importance de respecter la nature et de consommer des produits sains et locaux.

La Ferme des deux puis de Tipaza : un espace d’expérimentation et d’innovation

Wassila ne se contente pas de reproduire les méthodes agricoles conventionnelles . Elle innove et expérimente de nouvelles techniques, en utilisant exclusivement des produits naturels. Elle crée ainsi un espace dédié aux expérimentations en agriculture, où elle teste par exemple l’effet de la musique sur la croissance des plantes, ou l’utilisation de l’urine comme engrais.

Fière de son travail, Wassila espère inspirer les générations futures à s’intéresser à l’agriculture et à la nature, et à développer une connexion profonde avec la terre en leur transmettant des valeurs de respect, de persévérance et de créativité, qu’elle considère comme essentielles pour réussir dans la vie.

🟢 À LIRE AUSSI : « Wast-ed-Dar » : l’artiste algérien Salim Lekouaghet expose à Paris

« Ce que j’aimerais transmettre à mes enfants, confie-t-elle, c’est l’amour du travail, la satisfaction de cueillir ce que l’on sème ».

« La ferme aux deux puits » est plus qu’une simple ferme. C’est un projet de vie, porté par une femme passionnée et engagée, qui veut faire de sa ferme un lieu de rencontre, de partage et d’éducation, au service de la nature et de l’humanité.