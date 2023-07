De grand phobique de l’eau à coach en natation, Brahim Sefsaf partage son récit inspirant

Brahim Sefsaf, un homme au parcours aussi improbable qu’inspirant, est devenu une figure incontournable dans le monde de la natation. Son histoire abracadabrante a commencé avec une phobie dévorante de l’eau, qui l’a tenu éloigné des étendues aquatiques pendant des décennies. Mais aujourd’hui, à 50 ans, il est devenu « Brahim le coach », un titre qu’il porte avec fierté.

Brahim Sefsaf : d’aquaphobique à coach en natation

Pendant sa jeunesse, alors que ses amis et sa famille profitaient des plaisirs de la baignade, Brahim se contentait de surveiller les affaires sur la plage. L’eau était pour lui synonyme de danger, et il n’osait pas s’en approcher. Mais un incident fortuit a marqué un tournant décisif dans sa vie.

Un jour, son ballon est tombé à l’eau et, pris dans son incapacité à le récupérer lui-même, Brahim a été secouru par une bienveillante vieille dame. Cette expérience l’a profondément bouleversé, générant en lui un puissant désir de surmonter ses peurs et de repousser ses limites.

En 2014, à l’âge de 47 ans, Brahim a franchi le pas et a commencé à prendre des cours particuliers de natation. C’était un grand défi pour lui, mais sa détermination était inébranlable. Petit à petit, il a progressé et a développé ses compétences dans l’eau. Son niveau s’est amélioré de jour en jour, jusqu’à ce qu’il devienne l’un des meilleurs de son groupe.

Animé par une passion incommensurable pour la natation, Brahim a décidé d’investir massivement dans son nouveau hobby. Il a dédié la moitié de son salaire à ses cours de natation, considérant cet investissement comme une façon de s’épanouir pleinement dans sa nouvelle vie.

« Brahim le plomb »

Avec une volonté de fer, Brahim a continué à perfectionner ses compétences et à accumuler des connaissances. Son dévouement et son talent pour la natation n’ont pas tardé à attirer l’attention, et il est rapidement devenu un mentor respecté dans la communauté de la natation. De « Brahim le plomb », il est désormais connu sous le nom de « Brahim le coach ».

Aujourd’hui, en tant que coach en natation accompli, Brahim inspire les générations futures à vaincre leurs peurs et à poursuivre leurs rêves avec détermination. Son parcours unique montre que rien n’est impossible, peu importe l’âge ou les obstacles qui se dressent sur notre chemin.