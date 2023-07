De femme de ménage à major de promo à l’université, le parcours remarquable d’une femme algérienne

Souad Ounissi, femme de ménage algérienne originaire de Batna, brille par son parcours académique exceptionnel. Malgré les nombreux obstacles auxquels elle a été confrontée, elle a réussi à décrocher sa licence en science islamique, se hissant parmi les meilleurs de sa promotion. Déterminée à poursuivre ses études, elle envisage désormais de poursuivre un doctorat dans le futur.

De femme de ménage à major de promo, Souad Ounissi partage son parcours inspirant

Empreint de persévérance et de volonté, le parcours de Souad est unique en son genre. En jonglant entre son travail de femme de ménage et ses études, elle a su se surpasser et démontrer son engagement envers l’obtention de sa licence en sciences islamiques. Sa passion pour la poésie arabe et sa soif de connaissances ont été des moteurs essentiels dans son succès académique.

Les responsables de sa faculté n’ont pas manqué de la féliciter et de saluer son parcours remarquable. Ils ont ainsi souligné son exemplarité, son sérieux et son dévouement envers ses études, ainsi que sa volonté inébranlable de réussir malgré les obstacles.

Une détermination à toute épreuve, les ambitions d’Ounissi sur le long terme

La réussite de Souad Ounissi est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier pour les femmes qui aspirent à l’éducation et à l’émancipation. Inspirée par la littérature arabe, Souad a toujours eu un certain niveau de langue qui la distinguait des autres. Son parcours incarne désormais la détermination et la résilience nécessaires pour surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs, quelles que soient les circonstances.

La success story de Souad Ounissi est un rappel puissant de l’importance de l’éducation et de la volonté de repousser les limites pour réaliser ses rêves. Aujourd’hui, elle rêve de poursuivre ses études afin d‘atteindre le doctorat, et pourquoi pas, briller dans son domaine.