De Constantine à New York : Omar Bouchaar brille parmi les meilleurs hôteliers aux États-Unis

Originaire de la wilaya de Constantine, Omar Bouachaar a été reconnu comme l’un des quatre meilleurs gestionnaires d’hôtels à New York. Ce classement a été établi lors de la cérémonie de remise du prix Frank Parkman, qui récompense chaque année les meilleurs professionnels de l’hôtellerie et du tourisme.

Originaire de Constantine, Omar Bouchaar a été nommé pour le prestigieux prix américain Franck Parkman, qui récompense chaque année les meilleurs gestionnaires de l’hôtellerie et du tourisme. Il s’est classé parmi les quatre meilleurs de l’année.

L’Algérien Omar Bouchaar parmi les meilleurs professionnels de l’Hôtellerie à New York

Suite à la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée mercredi 6 août à New York, un reportage a mis en lumière la carrière exceptionnelle d’Omar, figure de proue de l’hôtellerie aux États-Unis.

Interrogé sur les critères de sélection pour ce prestigieux prix, Bouchaar explique que les candidats sont choisis en fonction de ce « que le gestionnaire a apporté au secteur du tourisme, aux hôtels, à la ville et à la communauté en général« .

En effet, le processus de sélection est mené par des experts du secteur touristique. Ces spécialistes examinent méticuleusement les dossiers des candidats et consultent les avis des clients sur les réseaux sociaux. Enfin, les nominés sont choisis en fonction de leur engagement dans la société new-yorkaise avant que les meilleurs gestionnaires ne soient désignés.

Qui est Omar Bouchaar ?

Omar Bouchaar, leader algérien dans l’hôtellerie, a connu le succès à New York. Il y a ouvert et géré plusieurs établissements Whyndam. En 2020, son leadership et ses compétences en gestion lui ont valu le prix « Award for Excellence in Leadership and General Management« .

Il se présente comme un professionnel axé sur les résultats : il est particulièrement doué pour élaborer des stratégies commerciales, mettre en œuvre des politiques et optimiser les processus afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. En dix ans, il a géré cinq hôtels de la même marque à New York et a également travaillé dans des établissements cinq étoiles réputés tels que London NYC Hotel et le TRUMP International Hotel & Tower NYC.

La passion d’Omar Bouchaar pour son métier et son dévouement envers ses équipes lui ont valu de nombreuses reconnaissances de la part de prestigieuses organisations : NYC & Company, la Brooklyn Chamber of Commerce, la New York State Assembly et le consulat général d’Algérie à New York. Même s’il a voyagé dans le monde entier, sa destination préférée reste sa ville natale, Constantine.

