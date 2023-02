De Chréa à Oued Souf : un Égyptien fasciné par la beauté de l’Algérie

L’Algérie représente le plus grand pays du continent africain, la richesse et la diversité de ses paysages ne cessent de séduire ses visiteurs qui s’émerveillent face à son potentiel et ses monuments historiques. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, ils sont venus de plusieurs pays étrangers rien que pour tenter une aventure et un voyage authentique en Algérie.

Par ailleurs, avec le climat actuel qui règne sur l’Algérie, de nombreux touristes étrangers ont été éblouis de découvrir un autre tableau d territoire national, vêtu de neige. C’est le cas d’un journaliste égyptien qui passe quelques jours en Algérie.

Hamdy Shagie partage de nombreuses vidéos sur son séjour en Algérie. Lors de ce séjour, Hamdy a visité plusieurs régions, dont Cheréa à Blida, où il tente pour la première fois une aventure sous la neige.

Voyager en Algérie : un journaliste égyptien s’émerveille sous la neige à Chréa

En compagnie de son ami Mahmoud, part à la découverte de Chréa pour profiter de son climat neigeux. Dans l’une de ses vidéos, Hamdy Shagie a fait savoir qu’il s’agit de la première fois, pour lui, de se réveiller un matin avec une vue magnifique sur la neige.

En bref, un paysage qui compare à ceux de Moscou en Russie, ou encore ceux de la Suisse. Qui, selon lui, élimine le stress et les ondes négatives. Ce touriste égyptien ne rate pas l’occasion de gouter également au thé algérien sous la neige, pour se réchauffer.

L’égyptien Hamdy Shagie découvre Oued Souf au Sahara

Bien évidement qui dit Algérie dit Sahara. Hamdy Shagie décide également de passer quelques jours au Sahara. Pour cela, il a choisi Oued Souf dans le nord-est du Sahara. L’aventure de Hamdy commence au départ de l’aéroport de Houri Boumediene à Alger à bord d’un vol Air Algérie à destination de Oued Souf.

Dès ses premiers pas dans cette région, Hamdy constate la convivialité des habitants de Oued Souf. Dans une autre vidéo, cet Égyptien déconseille aux autres touristes de se rendre dans la région par bus, mais plutôt de choisir l’avion. Par ailleurs, l’égyptien ne rate pas l’occasion de gouter à l’une des spécialités de la région, « la Doubara », mais en version égyptienne.

