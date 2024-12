De Cherchell à la Silicon Valley: le parcours de Mourad Bouache, l’Algérien qui a révolutionné l’IA

« Le ciel est la seule limite« , cette devise chère à Mourad Bouache résume à elle seule l’ambition qui l’anime. Cet innovateur algérien, pionnier de l’intelligence artificielle, a repoussé ses capacités pour développer la première intelligence artificielle générative dans le monde arabe.

Le parcours de Mourad Bouache a été rempli de défis. Originaire de Cherchell, il a su tracer son chemin pour devenir, aujourd’hui, l’un des innovateurs les plus en vue dans le domaine des technologies de l’information. Notamment, en poursuivant son cursus à l’institut national d’électronique et de génie électronique de Boumerdès, avant d’intégrer les plus prestigieuses universités américaines.

Qui est Mourad Bouache, l’innovateur algérien à l’origine de la première IA générative arabe ?

Tout a commencé grâce à un événement marquant de son enfance. En effet, à l’âge de cinq ans, il avait reçu un livre sur les ordinateurs comme une récompense pour ses résultats scolaires, c’était le déclic qui a éveillé en lui de l’intérêt pour le domaine de l’informatique.

Cette passion, pour ce domaine, l’a poussé à poursuivre ses études à l’université de Perpignan où il obtient son doctorat, puis intégré l’université de l’Université d’Urbana-Champaign en Illinois, aux États-Unis, où il enseigna en 2012. Il décide alors de s’installer aux États-Unis d’Amérique et de profiter d’un environnement de travail hautement stimulant, pour tenter de laisser sa marque à l’échelle mondiale.

Recruté par Yahoo en qualité d’ingénieur de la performance, Mourad Bouache a rapidement gravi les échelons. En 2013, il a eu l’occasion de diriger le premier département d’IA au sein de la société et d’être le premier à développer un mécanisme d’IA qui permet d’optimiser la collaboration entre les processeurs centraux et les processeurs graphiques.

Mourad Bouache intègre les équipes de Méta

Ses compétences développées dans ce domaine lui ont permis de travailler sur le projet d’une ville intelligente, avant d’être recruté par Intel en 2021, une autre opportunité saisie par le chercheur algérien. Octobre 2024 marque le début d’une nouvelle étape de sa carrière, notamment après avoir intégré les équipes de Méta, anciennement Facebook. Et ce, pour collaborer sur un projet d’IA générative.

Ces expériences, obtenues à l’international, lui ont permis de concevoir le premier modèle d’une IA générative, neutre et dotée d’informations fiables dans le monde arabe. Pour rappel, c’est en 2023 que Mourad Bouache, en collaboration avec deux autres scientifiques, a lancé Najm.AI, une intelligence artificielle qui exploite le dialecte algérien, rapidement devenu Noudjoom.AI, active en arabe classique.

