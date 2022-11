De Blida à la Mecque à moto : 2 Algériens réussissent un défi inédit

De plus en plus d’Algériens décident de mettre fin à la routine du quotidien et de tenter de nouvelles aventures peu communes. C’est le cas de Mehdi Debbrah qui a fait le trajet Paris – Alger à pied. Mais aussi de celui de Zaza Filmmaker et son ami Miloud Rahmoune qui ont décidé de faire le tour de l’Afrique pour rejoindre la Mecque à vélo.

Aujourd’hui, nous vous dévoilons l’histoire de deux autres Algériens, originaires de Blida, qui ont décidé de voyager vers la Mecque. Pour s’y faire, Mohammed Elhadi et Walid n’ont pas choisi la facilité. Mais ils ont décidé de se rendre à leurs destinations à moto.

Voyager de Blida vers la Mecque à moto : un défi relevé par deux Algériens

Pour réussir un tel défi, fou aux yeux de certains mais réalisable pour Walid et Mohammed. Ces deux voyageurs ont chargé leur moto de quoi passer leur trajet, notamment des sacs de couchage et des réserves d’essence, sans oublier leur drapeau algérien. Pour faire ce trajet, les deux Algériens sont passés par la Tunisie, la Turquie, le Liban, la Syrie, la Jordanie pour enfin arriver en Arabie Saoudite.

Ce voyage a permis à ces deux passionnés de l’aventure de découvrir la convivialité des Libanais, le Tourisme en Turquie. Mais aussi l’histoire de chaque pays figurant dans leur trajet. Pour rappel, ces deux voyageurs se sont lancés dans ce défi pour faire le pèlerinage. Et compte poursuivre leur aventure vers d’autres pays à l’issue de ce dernier.

Sur leurs comptes Instagram, Walid et Mohammed ont partagé tous les moments marquants de leur voyage. Par ailleurs, sur une vidéo, prise par un automobiliste saoudien et publiée sur les réseaux sociaux, on voit les deux Algériens, enveloppés dans leurs tenues de l’Ihram sur le point d’achever leur voyage.