De 73 à 229 millions de centimes : pourquoi le nissab de la zakat a plus que triplé en 5 ans en Algérie

Passé de 731 000 DA à près de 2,3 millions de dinars en seulement cinq ans, le seuil d’éligibilité à la Zakat el-Maal vient de franchir un cap historique en Algérie pour l’année 1448.

Si cette mise à jour annuelle semble déconnectée du quotidien des citoyens, elle est pourtant le reflet direct d’un séisme financier. Porté par l’envolée du prix de l’or, ce seuil de référence atteint désormais un niveau jamais enregistré ces dernières années, marquant une progression spectaculaire par rapport aux exercices précédents.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que le nissab de la zakat pour l’année hégirienne 1448 (2026) a été fixé à 2.295.000 dinars, soit 229,5 millions de centimes.

Zakat 2026 : comment le nouveau nissab de 2,295 millions de dinars a été calculé ?

Selon les explications du ministère, le nissab correspond à la valeur de 20 dinars-or, soit l’équivalent de 85 grammes d’or.

Pour l’année hégirienne 1448, l’Agence nationale de transformation et de distribution de l’or et des métaux précieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18 carats à 27.000 dinars.

Le ministère explique avoir retenu comme référence 85 grammes d’or, soit l’équivalent de 20 dinars-or. En appliquant ce tarif au poids de référence, le montant du nisab atteint ainsi 2.295.000 dinars, soit 229,5 millions de centimes. Le ministère précise dans son communiqué : « Le nissab est calculé comme suit : 85 × 27.000 DA = 2.295.000 dinars ».

Une hausse marquée du nissab de la zakat au cours des cinq dernières années

Les chiffres publiés montrent une augmentation continue du seuil de l’aumône en lien direct avec la progression du cours de l’or.

L’évolution enregistrée au cours des cinq dernières années est la suivante :

2021 : 73,1 millions de centimes ;

73,1 millions de centimes ; 2022 : 81,6 millions de centimes ;

: 81,6 millions de centimes ; 2023 : 89,25 millions de centimes ;

: 89,25 millions de centimes ; 2024 : 110,5 millions de centimes ;

: 110,5 millions de centimes ; 2025 : 161,5 millions de centimes ;

: 161,5 millions de centimes ; 2026 : 229,5 millions de centimes.

En l’espace de quelques années, le montant du nissab a ainsi plus que triplé. Reflétant la forte appréciation de l’or sur le marché.

Qui doit payer la zakat et quel montant verser ?

Le ministère rappelle que toute personne disposant d’un patrimoine atteignant ou dépassant le seuil fixé et conservé pendant une année lunaire complète doit s’acquitter de la zakat.

Le montant à verser correspond à 2,5 % des biens concernés. Qu’il s’agisse d’argent liquide, d’épargne, de marchandises, ou de biens destinés au commerce.

Les personnes concernées doivent estimer ces biens à leur valeur marchande au moment de verser la zakat.

Le ministère précise les modalités de versement de la zakat

Afin de faciliter les contributions des fidèles, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs indique avoir mis à leur disposition les comptes postaux des antennes wilayales relevant de l’Office national des Wakfs et de la Zakat.

Les personnes concernées peuvent également effectuer leur versement directement dans les fonds de zakat disponibles au niveau des mosquées à travers le pays.

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