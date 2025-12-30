De 3 000 à 12 000 DA… Ces 10 infractions routières « courantes » vont faire mal au portefeuille en 2026

L’heure est au durcissement sur les routes algériennes. Le nouveau projet de loi portant code de la route vient d’être adopté par l’APN, marquant une volonté claire du gouvernement de passer à la vitesse supérieure en matière de sécurité. Entre nouvelles technologies de contrôle et révision des amendes, voici ce qu’il faut retenir de cette réforme qui place la responsabilité au cœur du bitume.

Lors de sa présentation devant les députés, le ministre de l’Intérieur, M. Saïd Sayoud, a insisté sur une vision de « sécurité durable ». L’idée est simple : équilibrer la prévention (avec notamment des tests médicaux renforcés pour les conducteurs) et une répression plus efficace.

Pour y parvenir, l’État mise sur le numérique avec le déploiement de systèmes de constatation automatique des infractions. En clair, le radar intelligent devient le nouveau juge de paix.

Code de la route 2026 : Ces 10 mauvaises habitudes qui vont désormais coûter cher

Au-delà de la stratégie, c’est le nouveau barème des amendes pour les infractions du quotidien qui risque de faire réagir. Le texte cible particulièrement les mauvaises habitudes bien ancrées chez les automobilistes algériens.

Pour dissuader les comportements à risque, le législateur a revu les sanctions pour les infractions les plus souvent constatées sur nos routes. Voici ce qu’il vous en coûtera désormais :

Vitres sales ou encombrées : Pour tout défaut de visibilité lié à l’état des vitres, l’amende est fixée à 3 000 DA. Plaque d’immatriculation : Si elle est illisible ou non conforme, vous devrez payer 5 000 DA. Refus de priorité aux piétons : Ne pas céder le passage sur un passage protégé coûtera désormais 5 000 DA. Excès de vitesse : Les petits dépassements captés par radar sont désormais sanctionnés à hauteur de 5 000 DA. Non-port de la ceinture : Cette infraction de sécurité passive est désormais portée à 8 000 DA. Défaut de casque : Pour les deux-roues, l’absence de casque coûtera également 8 000 DA. Usage du téléphone ou d’écrans : Être surpris avec un téléphone ou un écran en conduisant entraînera une amende de 12 000 DA. Oubli du clignotant : Tourner ou changer de voie sans avertisseur directionnel coûtera 12 000 DA. Défaut de contrôle technique : Rouler sans certificat de contrôle valide est sanctionné à hauteur de 12 000 DA. Enfant sur deux-roues : Transporter un enfant de moins de 8 ans sur une moto ou un scooter coûtera 12 000 DA.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveaux amendements au Code de la route : ce que proposent les députés à l’APN

Vers une prise de conscience collective ?

Le ministre l’a rappelé : l’objectif est d’aboutir à une société « animée par l’engagement plutôt que par la contrainte ». Si le texte prévoit des encouragements, comme la création d’un prix de la sécurité routière par le président de la République, c’est bien le volet financier qui servira de premier levier pour faire baisser le nombre d’accidents.

🟢 À LIRE AUSSI : C’est officiel : l’APN adopte le nouveau Code de la route

Désormais, la responsabilité est partagée : du conducteur au centre de contrôle technique, chacun devra répondre de ses actes devant la loi.