De 210 DA à 110 DA : L’OAIC casse les prix de ces produits de large consommation

Dans le cadre des efforts continus de l’État pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens et stabiliser le marché des produits de large consommation, l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) a annoncé, ce jour, une révision à la baisse des prix de la lentille verte et du riz basmati étuvé.

Selon un communiqué de l’Office, cette mesure porte sur des réductions tarifaires substantielles. Ainsi, le prix de la lentille verte passe de 210 DA à 110 DA le kilogramme, tandis que celui du riz basmati étuvé se fixe désormais à 120 DA, contre 160 DA auparavant.

L’OAIC précise que ces nouveaux tarifs sont d’ores et déjà en vigueur et s’appliquent directement aux consommateurs finaux.

🟢 A LIRE AUSSI : Tempête de prix sur les marchés : les tomates au plus bas depuis avril

Par ailleurs, l’Office informe que les opérateurs professionnels ainsi que les commerçants sont également concernés par ces baisses de prix.

Il les invite, à cet effet, à se rapprocher des Coopératives de Céréales et de Légumes Secs (CCLS) et de leurs unions respectives pour bénéficier de ces nouvelles conditions tarifaires et s’approvisionner dans les meilleurs délais.

Pouvoir d’achat : Une stratégie globale pour stabiliser les marchés et protéger le citoyen

Cette initiative de l’OAIC s’inscrit dans une démarche globale des pouvoirs publics visant à stabiliser les prix des produits de large consommation. Ces derniers jours, cette stratégie a porté ses fruits sur plusieurs fronts, notamment celui des produits agricoles frais.

C’est le cas de la tomate, qui connaît une baisse spectaculaire après une période de forte tension. Grâce à l’augmentation de l’offre et à une surveillance accrue des circuits de distribution, les prix ont chuté pour s’établir à des niveaux très accessibles aux consommateurs.

Par ailleurs, l’État s’attaque désormais à la filière pomme. À travers le ministère du Commerce et l’entreprise publique Frigomedit, un nouveau plan de régulation est mis en œuvre. En misant sur la constitution de stocks stratégiques et l’instauration de prix de référence, l’objectif est de mettre fin à la spéculation et de garantir un prix juste, tant pour l’agriculteur que pour le citoyen.

🟢 A LIRE AUSSI : Après la tomate, l’État s’attaque à la filière pomme : Voici le plan pour baisser les prix

Ces interventions coordonnées témoignent de la détermination des autorités à veiller rigoureusement sur l’équilibre du marché et à protéger durablement le pouvoir d’achat des Algériens.

La lutte contre la spéculation, une priorité nationale

Cette volonté de stabilisation s’accompagne d’une fermeté absolue contre les pratiques illicites. Le président de la République a d’ailleurs qualifié d’« inacceptable » la spéculation pratiquée par certains intermédiaires qui profitent des aléas climatiques pour gonfler artificiellement leurs marges.

En renforçant la surveillance des circuits de distribution et en mobilisant les outils de régulation publics, l’État réaffirme sa détermination à protéger durablement le pouvoir d’achat des Algériens.