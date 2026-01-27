« De 15 000 à 18 000 DA » : Tout ce que change la réforme de l’allocation chômage en 2026

Le cadre juridique régissant l’allocation chômage vient de connaître une mise à jour majeure. Le décret exécutif n° 26-87, publié dans le sixième numéro du Journal officiel, apporte des précisions cruciales sur la revalorisation de la prime, les conditions de renouvellement et les nouvelles obligations des bénéficiaires.

L’annonce phare de ce nouveau texte réside dans l’ajustement du montant de l’allocation. Selon l’article 7 de la nouvelle mouture, l’aide financière est désormais fixée à 18 000 dinars algériens par mois. Cette prestation est octroyée pour une durée initiale d’un an, renouvelable une seule fois sous conditions strictes.

Désormais, le versement est garanti pour une période initiale d’un an. Un renouvellement unique est possible, portant la durée totale de perception à deux ans maximum. Cette mesure vise clairement à transformer cette aide en un tremplin vers l’emploi plutôt qu’en un revenu de subsistance permanent.

Réforme de l’allocation chômage (2026) : montant revalorisé, règles durcies et nouvelles obligations

Pour maintenir leurs droits, les demandeurs d’emploi doivent désormais faire preuve d’une rigueur accrue. Le décret impose :

Le renouvellement semestriel : Chaque bénéficiaire est tenu de confirmer son inscription tous les six mois , soit via la plateforme numérique dédiée, soit en se présentant physiquement auprès de l’agence de l’ANEM de son lieu de résidence.

Chaque bénéficiaire est tenu de confirmer son inscription , soit via la plateforme numérique dédiée, soit en se présentant physiquement auprès de l’agence de l’ANEM de son lieu de résidence. La réactivité aux offres : Le refus d’une seule offre d’emploi correspondant aux qualifications du candidat entraîne la suspension de l’aide.

Le refus d’une seule offre d’emploi correspondant aux qualifications du candidat entraîne la suspension de l’aide. L’engagement de formation : Les bénéficiaires doivent s’inscrire dans une démarche sérieuse de formation qualifiante. À noter que le versement de la prime est maintenu durant toute la période d’apprentissage.

L’État réaffirme son rôle de protecteur social. Outre l’allocation, les bénéficiaires jouissent d’une couverture santé complète. Le Trésor public prend en charge la cotisation de 7% au titre de la sécurité sociale, assurant ainsi l’accès aux soins pour les demandeurs d’emploi.

Concernant la durée de perception, le texte prévoit une extension possible pour les bénéficiaires actifs dont l’ancienneté dans le dispositif est inférieure à 24 mois. Toutefois, le décret est formel : la durée totale de l’indemnisation ne peut en aucun cas excéder deux ans.

Afin de garantir l’équité et l’efficacité du dispositif, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) est chargée de la création et de la mise à jour d’un fichier national intitulé « Primo-demandeurs d’emploi« .

Cet outil numérique se veut le garant de la transparence et d’une meilleure orientation des ressources vers les objectifs de développement économique du pays.