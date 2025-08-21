Dattes, rasoirs, chargeurs… les cachettes insolites des 1,2 million d’euros saisis par la Douane

Les tentatives de transfert illicites de capitaux sont en forte augmentation aux ports et aéroports algériens, depuis le début de l’année 2025. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé avoir saisi plus d’un million d’euros entre avril et juillet 2025.

Dans un communiqué, la DGSN a annoncé une importante saisie de devises étrangères par les services de la police aux frontières. Entre avril et juillet 2025, plus d’un million d’euros ont été interceptés avec des montants accumulés atteignant 1 204 422 euros.

Ces opérations menées aux différents points de passage (aériens, maritimes et terrestres) s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les infractions aux réglementations sur les mouvements de capitaux.

Transfert illicite de capitaux : la DGSN fait le bilan des saisies

Outre l’euro, les saisies ont également concerné d’autres devises. La police a notamment confisqué 98 795 dollars américains, 16 640 livres sterling et 29 450 dollars canadiens. Des montants plus modestes, mais tout aussi significatifs, ont été saisis en franc suisse (1 000), en livres turques (3 940) et en ryals saoudiens (2 290).

Les malfaiteurs ont fait preuve d’ingéniosité pour tenter de dissimuler ces sommes. Les devises, trouvées sur des voyageurs, étaient cachées de manière très élaborée, notamment dans des dattes, des boîtes de jus ou encore des chargeurs de téléphones portables et des ordinateurs.

Les agents de la police aux frontières ont également découvert des billets dans les plis des sacs de voyage, mettant en lumière des méthodes de contrebande de plus en plus sophistiquées.

Lutte contre le trafic des téléphones portables

La police des frontières a aussi mené d’importantes saisies de téléphones portables. Entre le 1er mars et le 19 août 2025, pas moins de 1 619 appareils de diverses marques ont été interceptés. Ces téléphones ont été destinés à être introduits illégalement sur le territoire national.

Là aussi, les contrebandiers ont fait preuve d’ingéniosité pour faire passer ces téléphones portables lors des contrôles, en utilisant des techniques de dissimulation variées. Le communiqué de la DGSN précise que les téléphones étaient notamment cachés dans les emballages d’autres produits, comme les rasoirs.

La direction générale de la sûreté nationale profite de l’occasion pour rappeler l’importance de la transparence pour les voyageurs. Elle insiste sur le fait que la déclaration des sommes d’argent transportées est une obligation légale, en conformité avec la réglementation en vigueur. Cette déclaration est essentielle pour protéger l’économie nationale et prévenir le blanchiment d’argent.

