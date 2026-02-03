Dates, Zakat, Fidya : ce que dit le CFCM sur le Ramadan 2026 en France

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a dévoilé les dates clés du Ramadan 2026. Selon les données scientifiques relayées par son communiqué, lundi 2 février, la conjonction lunaire marquant le début du mois sacré est prévue pour le mardi 17 février à 13 h 01 (heure de Paris). Cette annonce permet également de déterminer la date de l’Aïd el-Fitr.

En s’appuyant sur les calculs scientifiques, le CFCM a dévoilé le calendrier du mois sacré de Ramadan pour l’année 1447 de l’Hégire. L’instance précise les dates clés du jeûne, les montants des aumônes et les recommandations sanitaires.

« Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026″, lit-on dans le communiqué, mis en ligne lundi 2 février 2026.

Le CFCM fixe les dates du Ramadan et de l’Aïd el-Fitr 2026

D’après les calculs scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le mardi 17 février. Cependant, la visibilité du croissant ne sera effective que le lendemain. En conséquence, le Conseil français du culte musulman fixe les dates du mois sacré comme suit :

Début du ramadan : jeudi 19 février 2026.

jeudi 19 février 2026. Aïd el-Fitr : vendredi 20 mars 2026.

De son côté, conformément aux traditions et aux calculs astronomiques, la Grande Mosquée de Paris a annoncé que l’observation du croissant lunaire pour le Ramadan 1447 se tiendra le soir du 17 février 2026. Lors de cette « nuit du Doute », les commissions religieuses et les experts se réuniront pour scruter le ciel afin d’officialiser la date exacte du début du jeûne en France.

COMMUNIQUÉ Jeudi 19 février 2026 est le premier jour de Ramadan

Voici les montants de la Zakat El-fitr et de la Fidya

Le communiqué du CFCM fixe aussi les montants de la Zakat el-fitr et de la Fidya en France. L’aumône de rupture, la Zakat El Fitr, est une obligation pour chaque foyer :

Montant préconisé : 9 euros par personne.

Flexibilité : selon les références religieuses, ce montant peut varier de 7 à 12 euros. Elle peut être versée dès le premier jour du Ramadan et doit bénéficier en priorité aux plus démunis, de préférence localement.

Pour les personnes en incapacité permanente de jeûner (santé fragile, âge avancé), l’aumône compensatoire (Fidya) est recommandée. Son montant par jour manqué est laissé à l’appréciation du fidèle en fonction de sa situation, généralement estimé de 2 à 12 euros par jour, selon le CFCM.

« Selon l’avis juridique pris comme référence par la personne concernée, le montant de cette aumône, par jour manqué, peut varier entre l’équivalent de Zakat El Fitr (soit entre 7 et 12 euros), de sa moitié (soit entre 3,5 et 6 euros) ou de son quart (soit entre 2 et 3 euros) », précise le communiqué.

