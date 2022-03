Date ramadan 2022: un autre institut d’Astronomie livre ses prévisions

Environ 10 jours nous séparent du début du mois sacré du Ramadan en Algérie et dans tous les pays musulmans du monde. Comme chaque année les algériens attendent ce mois avec impatience. Une question que se pose les algériens, est la date du début de ce mois, sachant que la nuit du doute a été annoncée pour le 29 Chaabane 1443, donc le vendredi 1er avril 2022.

Après l’Institut égyptien de recherche en astronomie et géophysique (NRIAG) qui durant la semaine dernière avait annoncé que la date du début du mois de Ramadan 2022 correspond au samedi 02 avril, dans la majorité des pays, dont l’Algérie.

1er jour du Ramadan 2022 selon le Centre international d’astronomie d’Abu Dhabi

Aujourd’hui lundi 21 mars, le Centre international d’astronomie d’Abu Dhabi, a publié un communiqué annonçant que la date du 1er jour du Ramadan 2022 coïncidera probablement avec le dimanche 3 avril 2022, dans les pays qui adoptent la vision à l’œil du croissant, comme l’Algérie.

Le centre a déclaré dans ce communiqué que les pays qui exigent une vision correcte à l’œil nu uniquement ou qui exigent une vision locale correcte. Le mois sacré du Ramadan de cette année devrait commencer le dimanche 3 avril 2022, dans la plupart des pays du monde y compris l’Algérie.

L’observation du croissant le vendredi 1er avril ne sera pas possible à l’œil nu de n’importe où dans le monde islamique. Bien qu’il soit possible d’utiliser un télescope uniquement et avec beaucoup de difficulté à partir de certaines parties de l’Afrique de l’Ouest, explique la déclaration du centre.

Le croissant peut être vu le même jour à l’œil nu, avec beaucoup de difficulté, dans certaines parties des deux continents américains, ajoute la même source.

Date du début du Ramadan 2022 en France

Mardi 16 mars 2022, le Conseil français du culte musulman (CFCM), a annoncé dans un communiqué que la date du 1er jour du Ramadan 2022 en France est fixé au 2 avril 2022 provisoirement.

Dans ce même communiqué, le Conseil français du culte musulman a appelé les musulmans de France « à saisir l’occasion de ce mois sacré pour élever des prières pour la paix dans le monde ; la protection, la prospérité de la France et de ses citoyens ».