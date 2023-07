Date du début d’exploitation de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka 2 à Tipaza fixée

Le Président de la République pose la première pierre du projet de la station de dessalement d’eau de mer Fouka2. En effet, ce mercredi 5 juillet 2023, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la station de dessalement d’eau de mer Fouka 2 à Tipaza, qui devra être exploitée à partir de 2025.

Cette visite de travail et d’inspection s’est déroulée dans les wilayas d’Alger, Boumerdès et Tipaza, à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Cette nouvelle station, d’une superficie de plus de 7 hectares, permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable des habitants de la partie Ouest de la capitale, de la wilaya de Tipaza et d’une partie de la wilaya de Blida. Elle pourra ainsi répondre aux besoins en eau potable d’environ 3 millions de personnes. C’est la société Algerian Energy Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach, qui est en charge de ce projet, tandis que la réalisation a été confiée à la société nationale Cosider Canalisations.

La réalisation de cette station s’inscrit dans le cadre d’un programme complémentaire au plan d’urgence des pouvoirs publics, approuvé par le Président de la République. Ce programme prévoit la construction de cinq stations de dessalement dans les wilayas d’Oran, de Béjaïa, d’El Tarf, de Boumerdès et de Tipaza. Chaque station aura une capacité de production de 300 000 m3/jour. Une fois ces cinq stations en service, elles permettront de sécuriser 42% de l’approvisionnement en eau potable à partir du dessalement de l’eau de mer d’ici 2024.

A quand le début de l’exploitation de la station de dessalement de Fouka 2 ?