Date des résultats du BAC 2026 en Algérie : La déclaration de Baddari qui met fin au suspense

Le compte à rebours est lancé pour les 876 000 candidats au baccalauréat. Alors que la communauté éducative retient son souffle, l’annonce officielle du calendrier des inscriptions universitaires par le ministre Kamel Baddari vend la mèche : les résultats seront proclamés avant le 15 juillet prochain, date choisie pour le début des opérations d’orientation.

En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé ce mardi le calendrier officiel des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers de la session 2026.

BAC 2026 : Le calendrier des inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers dévoilé

Lors d’une conférence de presse animée au siège du ministère, consacrée aux nouveautés de la circulaire d’orientation et d’inscription ainsi qu’à la prochaine rentrée universitaire, le ministre a précisé que le coup d’envoi des opérations d’inscription sera donné le 15 juillet prochain.

Ce processus, entièrement numérisé, via la plateforme « Progress », se déroulera selon un calendrier précis : la phase des préinscriptions (ou inscriptions initiales) s’étalera du 15 au 19 juillet 2026, suivie immédiatement par la période de confirmation des inscriptions, fixée du 20 au 22 juillet 2026.

Enfin, le verdict tant attendu concernant les résultats de l’orientation des nouveaux étudiants sera officiellement annoncé le 30 juillet 2026.

Réformes pédagogiques et engagement de service public

M. Baddari a profité de cette rencontre avec les médias pour mettre en avant plusieurs réformes pédagogiques d’envergure.

Parmi les nouveautés phares de cette année figure l’introduction de nouveaux modules d’enseignement, notamment un cours dédié aux « Start-ups agiles », ainsi que la généralisation d’une matière axée sur « L’histoire de l’Algérie, le patriotisme et la citoyenneté ».

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Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué que les Écoles supérieures sont pleinement mobilisées pour accueillir 35 000 nouveaux étudiants, répondant ainsi aux besoins exprimés par le ministère de l’Éducation nationale.

Une condition d’accès pour le pôle technologique de Sidi Abdellah

Le ministre a également souligné une mesure importante concernant les futurs étudiants orientés vers les écoles du pôle technologique de Sidi Abdellah. Avant de valider leur inscription définitive, ces derniers devront obligatoirement signer un engagement de service.

Ce document les lie à une obligation de servir, pendant une période de cinq ans, au sein des administrations, des institutions publiques ou des entreprises économiques nationales, advenant leur recrutement après l’obtention de leur diplôme.

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Pour rappel, plus de 876 000 candidats – dont 588 615 scolaires et 287 586 candidats libres – ont composé pour les épreuves du baccalauréat le 7 juin dernier à travers le territoire national, répartis sur 2 973 centres d’examen. La communauté éducative reste désormais suspendue à la proclamation imminente des résultats.