Date des matchs barrages Algérie – Cameroun : la FIFA tranche

Éliminés prématurément de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les hommes de Djamel Belmadi se préparent désormais pour les matchs barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, afin de se remettre de la disqualification amère, du tout premier tour du tournoi africain.

Il s’agit en effet, d’une double confrontation aller-retour, réunissant les Fennecs algériens à leurs homologues camerounais. Les deux adversaires se disputeront une place pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar lors de ces deux rencontres de barrages.

L’Algérie et le Cameroun sont fixés sur les dates des barrages

Pour la nouvelle, la Fédération internationale de football (FIFA), a fixé, la soirée de ce lundi 14 février, les dates des barrages de la Zone Afrique.

Pour la sélection nationale, elle devra affronter son homologue camerounaise, tout d’abord en match aller le 26 mars de l’année en cours au Cameroun, pour se retrouver ensuite en Algérie, trois jours plus tard, pour la manche retour, prévue le 29 du même mois.

Au sujet des stades, la FIFA a révélé que la rencontre retour se disputera au Stade de Blida, Mustapha Tchaker, tandis que le match aller devrait probablement se jouer au Stade Olympique de la capitale Yaoundé.

Ces deux rencontres, regroupant les meilleures équipes africaines, s’annoncent déjà enflammées. C’est un grand rendez-vous footballistique pour Djamel Belmadi et ses protégés, qui espèrent sans doute se relever et faire face au défi, ainsi que de se remettre à nouveau à leur niveau habituel, notamment après la déception de la CAN.

L’Égypte affronte le Sénégal et tente de prendre sa revanche

Afin de valider le billet pour la Coupe du Monde au Qatar fin 2022, d’autres sélections vont se rencontrer, dans le cadre des barrages de la Zone Afrique. Il s’agit en outre, de la sélection égyptienne, qui affrontera le Sénégal. Les Pharaons tenteront de prendre leur revanche sur les Lions sénégalais, à la suite de leur défaite à la finale de la CAN.

Ainsi, les Tunisiens auront rendez-vous face à leurs homologues maliens, le 24 et le 27 mars de l’année en cours. Pour le Nigeria, il disputera sa manche aller le 24 mars, avant d’accueillir le Ghana le 27 du même mois. Les Lions de l’Atlas Marocains, vont, quant à eux, rencontrer leurs homologues de la RD Congo lors d’une double confrontation les 26 et 29 mars.