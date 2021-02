Date des concours de doctorat : Ce que propose le ministére

Au vu du nombre important des candidats inscrits aux concours de doctorat, au titre de l’année universitaire 2020/2021, via la plateforme Progress, plusieurs universités ont annoncé le report de l’examen a une date ultérieure.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, est revenu hier, sur ce sujet, expliquant que « La date d’ouverture des concours de doctorat est tributaire de la préparation par chaque établissement universitaire d’un protocole sanitaire relatif à leur organisation ».

Dans ce sillage, le ministre a affirmé qu’il a instruit les recteurs en vue de « présenter des protocoles sanitaires relatifs à l’organisation des concours prenant en compte trois critères, à savoir la santé, la transparence et l’équité et mettant en exergue les systèmes d’organisation et de distribution des candidats sur les salles, les périodes de déroulement des examens, ainsi que les règles sanitaires à suivre ».

La date relève des prérogatives des établissements universitaires

Par ailleurs, et concernant les dates du concours, Benziane a révélé que « la fixation de la date de ces examens relève des prérogatives de chaque établissement universitaire ».

« Ce n’est qu’ont s’adaptant a ces critères réunis que les établissements universitaires obtiendront l’accord pour l’organisation des concours », a-t-il ajouté.

Il est à noter que, que le nombre de participants est estimé à plus de 230.000 étudiants, les commissions chargées de la gestion de l’étape d’étude et de traitement des dossiers n’ont pu achever le traitement pédagogique de tous les dossiers.

Pour rappel, la plateforme électronique dédiée au concours d’accès au doctorat a été ouverte, début février 2021, pour permettre aux étudiants de consulter les résultats de l’examen des dossiers de candidature à ce concours.