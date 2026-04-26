Date de l’Aïd el-Adha 2026 : Ce que disent les calculs astronomiques

Alors que les préparatifs s’intensifient à l’approche du grand rendez-vous, l’ambiance de l’Aïd commence déjà à gagner les foyers. Entre les autorités qui s’activent pour réguler le marché, les navires de bétail qui accostent pour stabiliser les prix et les citoyens qui scrutent les étals de légumes, la machine est lancée.

En Algérie, le récent lancement de la plateforme adhahi.dz a déjà mis les acheteurs en alerte, chacun espérant dénicher son mouton importé en quelques clics.

C’est dans ce contexte d’effervescence que les calculs astronomiques viennent préciser le calendrier. Selon les projections du site spécialisé ArabiaWeather, les dates de la station du mont Arafat et de la fête du Sacrifice sont prévues pour la fin du mois de mai 2026.

Date de l’Aïd al-Adha 2026 : Les données techniques de l’observation

D’un point de vue purement technique, l’astronomie prévoit que la conjonction centrale, marquant la naissance de la nouvelle lune, se produira le samedi 16 mai 2026 à 23h01, heure de La Mecque.

Cette temporalité est cruciale car, lors de la journée d’observation officielle prévue le lendemain, dimanche 17 mai, les conditions de visibilité s’annoncent particulièrement favorables.

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En effet, avec un coucher de soleil à Riyad vers 18h30 et un coucher de la lune aux alentours de 19h29, le croissant devrait rester visible à l’horizon durant environ 59 minutes.

Affichant un âge de près de 19 heures et 29 minutes à ce moment précis, l’astre sera dans une position idéale pour être distingué à l’œil nu ou au télescope, confirmant ainsi scientifiquement les prévisions pour le début du mois sacré.

Aïd al-Adha 2026 en Algérie : Voici les dates probables de la fête et du jour d’Arafat

Si ces prévisions se confirment, le calendrier se déclinerait comme suit :

1er Dhou al-Hijja 1447 : Lundi 18 mai 2026.

Jour d’Arafat (9 Dhou al-Hijja ) : Mardi 26 mai 2026.

Aïd al-Adha (10 Dhou al-Hijja ) : Mercredi 27 mai 2026.

Bien que la précision scientifique actuelle soit extrême, ces dates demeurent des estimations. Comme le veut la tradition, la confirmation officielle dépendra de l’observation visuelle du croissant par les autorités religieuses et les comités d’observation de chaque pays musulman.

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