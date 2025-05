Date de l’Aïd al-Adha 2025 : vendredi ou samedi ? Ces pays ont tranché

Bien que les avancées scientifiques et les calculs astronomiques offrent désormais la précision nécessaire pour déterminer à l’avance le jour de l’Aïd al-Adha, l’observation de la lune reste une tradition essentielle avant la confirmation officielle de la date de la fête du sacrifice.

Ce mardi est un jour important pour les membres de la communauté musulmane, car leurs pays procèderont à l’observation de la lune de Dhoul-hijja 1446 de l’hégire. La visibilité de ce croissant sera possible avec un télescope dans le centre et l’ouest de l’Asie et la majeure partie de l’Afrique et de l’Europe. Par ailleurs, une observation à l’œil nu sera envisageable en Amérique.

La date de l’Aïd al-Adha fait débat depuis plusieurs jours, entre l’attente de l’observation de la lune et les calculs astronomiques. Plusieurs pays ont déjà officialisé la date de la fête du sacrifice : Vendredi 6 ou samedi 7 juin ? Voici ce qu’ils ont décidé.

Plusieurs pays annoncent officiellement la date de l’Aïd al-Adha 2025

En ce mardi, plusieurs pays commencent à annoncer les dates officielles de la célébration de la date du début du mois de Dhoul-Hijja, et de la fête du sacrifice qui correspond au dixième jour du même mois.

C’est le cas du Brunei, qui a annoncé que mercredi 28 mai sera le dernier jour du mois de Dhou al-Qa’da, en raison de la non-observation du croissant lunaire et le jeudi 29 mai sera le premier jour du mois Dhoul-Hijja, et par conséquent la date de l’Aïd al-Adha dans ce pays est fixée pour le samedi 7 juin 2025.

Un autre pays rejoint le Brunei sur cette décision. Il s’agit notamment de la Malaisie qui a fixé la date de cette fête religieuse pour le samedi 7 juin 2025.

ماليزيا تعلن رسميا: غدا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو. pic.twitter.com/k2zwubE18M — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 27, 2025

Selon le Centre international d’astronomie, l’Indonésie a fait savoir que mercredi 28 mai sera le premier jour du mois Dhoul-Hijja. L’Aïd al-Adha aura lieu le vendredi 6 juin 2025, dans ce pays.

Voici la date de l’Aïd al-Adha 2025 selon les calculs astronomiques

Le Centre International d’Astronomie d’Abou Dhabi a précédemment dévoilé ses prévisions concernant la date de l’Aïd El-Adha 2025. Selon leurs calculs astronomiques, la fête devrait être célébrée le vendredi 6 juin 2025 dans la majorité des pays musulmans.

Cette date a été déterminée grâce à l’observation prévue du croissant lunaire, marquant le début du mois de Dhoul-Hijja 1446. Les experts prévoient que le croissant sera visible le mardi 27 mai 2025, avec une conjonction solaire-lunaire précise à 5 h 03 heure locale.

L’observation du croissant lunaire sera possible à différentes échelles selon les régions du monde. Les télescopes permettront de le repérer depuis l’Asie centrale et occidentale, ainsi que depuis la majorité de l’Afrique et de l’Europe. Plus remarquable encore, le croissant devrait être visible à l’œil nu depuis une grande partie des Amériques.

Ces prévisions, basées sur des calculs astronomiques rigoureux, établissent donc le début du mois de Dhoul-Hijja au mercredi 28 mai 2025.

