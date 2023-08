Date de la rentrée scolaire 2023-2024 : qu’a déclaré le ministre Belaabed ?

La fin de ce mois d’août sonne la fin des vacances estivales comme chaque année, et donc la rentrée sociale et scolaire. Cependant des milliers de parents et d’élèves se posent encore la question de savoir quand aura lieu la rentrée scolaire 2023 / 2024.

En effet, nous sommes le dimanche 27 août 2023 et la date de la rentrée scolaire n’a toujours par été révélée par le ministère de l’Éducation nationale.

En visite dans la wilaya de Tiaret, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a déclaré concernant que la date de la rentrée scolaire 2023-2024 sera révélée dans les jours à venir.

Mais aussi l’inclusion d’une nouvelle matière au programme scolaire. L’éducation routière en vue de sensibiliser les élèves quant aux risques liés aux accidents.

Le premier responsable du secteur de l’éducation en Algérie, a souligné la nécessité de doter chaque école d’une installation sportive pour l’exercice de l’éducation physique.

Enfin, il a affirmé que les manuels d’anglais de la 4ème année sont disponibles dans les centres de distribution.

Date de la rentrée des enseignants fixée

En outre, le ministère de l’Éducation avait publié, le mardi 22 août 2023, un communiqué dans lequel il fixe les dates de reprise du travail pour le personnel administratif et les enseignants.

Donc, le ministère de l’Éducation nationale annonçait que les dates de reprise du travail au titre de l’année scolaire 2023-2024 ont été fixées pour toutes les régions comme suit :

Pour le personnel administratif, la reprise s’est faite, aujourd’hui le dimanche 27 août 2023 matin.

Pour le personnel enseignant, elle est prévue le dimanche 3 septembre 2023 matin.

Ce cette même source qui a souhaité une bonne reprise, appelle tout le personnel du secteur à assurer une bonne préparation pour une rentrée scolaire réussie.